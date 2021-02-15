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Рубрика: Общество

Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что появление в России британского штамма коронавируса - это лишь вопрос времени.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной

"Никто не отменял мутации. Британский штамм, как и другие, появившиеся совсем недавно, все равно придут в Россию", - сказал врач в эфире радио "Вести ФМ". По словам специалиста, россияне, не заразившиеся тем штаммом вируса, который циркулирует в России сейчас, будут более восприимчивы к "британцу", так как он более заразный и легче передается.

Случаи повторного заболевания "будут однозначно", убежден эксперт. В группе риске находятся люди, переболевшие COVID-19 год назад. И особо опасен новый штамм SARS-CoV-2 для тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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