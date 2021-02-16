Пассажир аварийно севшего в Бурятии Ан-24 потребовал компенсацию в 1 млн руб

Один из пассажиров самолета Ан-24, который летом 2019 года совершил аварийную посадку в Бурятии, потребовал компенсацию морального ущерба.

Мужчина обратился в суд с иском в отношении авиакомпании и потребовал выплатить ему миллион рублей. Он объяснил, что после авиакатастрофы до сих пор страдает от травмы ноги. Даже длительное лечение и операция не помогли ему вернуться к прежней работе водителем. При этом ему нужно содержать двух детей девяти и 17 лет. Истец также рассказал, что ему уже два года снятся кошмары, в которых он заново переживает случившееся.

"Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена", - отметили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

Иск удовлетворили частично. Ответчик должен выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, ЧП с Ан-24 произошло 27 июня. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, а после загорелся. Пострадали 33 пассажира. Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Они были посмертно награждены орденами Мужества.