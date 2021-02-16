Рост цен на нефть продолжится, но будет замедляться

Основным стимулом для роста стали сначала сообщения об успешных испытаниях вакцин, а затем новости о расширении вакцинации. Ожидания скорой победы над пандемией подстегнуло спрос на нефть, особенно в Китае, хотя о полноценном снятии карантинов во многих странах говорить пока преждевременно. Также нефтяные котировки поддержали меры по стимулированию экономики в США и решение Саудовской Аравии и еще нескольких стран ОПЕК в одностороннем порядке дополнительно сократить добычу "черного золота" в феврале-марте на 1,425 миллиона баррелей в сутки.

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, это создало наиболее плотные (в смысле соотношения спроса и предложения) за год с лишним рыночные условия. С этого момента цена поднялась почти на четверть. Но уже сейчас на рынке начинают проявляться признаки перегрева, считает Хансен.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в мире увеличится в 2021 году на 5,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 96,4 миллиона баррелей в сутки. Пока страны ОПЕК+ сдерживают добычу на сегодняшнем уровне (около 7 миллионов баррелей в сутки, не считая дополнительных обязательств Саудовской Аравии), спрос будет опережать предложение, а количество запасов нефти в хранилищах будет сокращаться. Но как только страны ОПЕК+ перейдут к наращиванию производства, если такое решение будет принято в марте, нефтяные котировки в краткосрочной перспективе могут просесть.

Но даже с учетом этого для стран альянса ОПЕК+ ситуация складывается благоприятная. Ранее рост цены WTI выше 55 долларов за баррель стимулировал увеличение добычи в США до 13 миллионов баррелей в сутки. Управление энергетической информации США в своем последнем краткосрочном обзоре энергетического рынка сообщает, что, хотя темпы нефтяного бурения в стране в последние месяцы повысились, количество действующих буровых установок остается меньше, чем год назад. По мнению авторов отчета, в первой половине 2021 года добавочный объем добычи на новых скважинах в США будет более чем компенсирован спадом добычи на существующих скважинах.

Это даст участникам ОПЕК+ большой запас для наращивания добычи и повышения доли рынка на фоне восстановления мирового спроса, считает Оле Хансен. Он уточнил, что благоприятная фундаментальная обстановка, созданная политикой ОПЕК+, повысила доходность от вложений в нефтяные фьючерсы, завлекая в сектор многочисленных спекулянтов, что также способствовало росту котировок. Не в последнюю очередь это связано со снижением угрозы со стороны других производителей, особенно в США, которые предпочитают больше сокращать долговую нагрузку и платить акционерам, чем заниматься малоприбыльным повышением добычи. Таким образом, нефть, вместе с медью, платиной и золотом, оказывается одним из предпочтительных биржевых товаров для ищущих защиты от рефляции фондов, ориентированных на макроэкономические показатели, сказал Хансен.