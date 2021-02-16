Рост цен на нефть продолжится, но будет замедляться

Новости

В МВД обозначили требования к автомобилям при прохождении техосмотра 06:06
За счет бюджета повысят "цифровую" квалификацию 80 тысяч преподавателей 06:00
На Кубе перехватили скоростной катер с тонной марихуаны на борту 05:47
Власти Чехии анонсировали возобновление занятий в школах страны 05:38
Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты 05:31
Губернатор Нью-Йорка опроверг занижение данных по умершим от COVID-19 05:31
В США из-за похолодания закрыли пять аэропортов 04:49
В Канаде запустят программу по масштабному выкупу оружия у граждан 04:48
Роспотребнадзор: Пациентов с ОРВИ стало больше в 12 регионах страны 04:39
На севере Мексики 4,7 миллиона человек остались без электричества 04:22
Невролог рассказал об опасности звона в ушах 04:14
Тысячи доз вакцины могут испортиться в Техасе из-за вызванных морозами проблем 04:08
В Израиле с 21 февраля начнется вторая фаза выхода из карантина 03:34
Bloomberg: Крупнейшие НПЗ США приостановили работу из-за морозов в Техасе 02:57
Один человек погиб при ракетном ударе по базе США в Ираке 02:47
В Луганске ликвидировано возгорание на газораспределительном узле 02:32
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии 02:10
Вакцину "Спутник V" в Канаде назвали российским триумфом 01:54
AP: Трамп намерен возобновить контакты со СМИ 01:48
Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия 01:30
В США снежная буря оставила без света более трех миллионов человек 01:19
Рогозин: Новая концепция ракеты-носителя "Енисей" будет через 4 месяца 00:53
Взрыв и пожар произошли на газораспределительном узле Луганска 00:47
Российский миллиардер установил рекорд по размеру состояния 00:30
В ВОЗ отметили самое низкое число заражений COVID с октября 00:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рост цен на нефть продолжится, но будет замедляться

Текст: Сергей Тихонов
С ноября прошлого года цены на нефть выросли более чем на 75 процентов: марка Brent с 36,7 до 63,3 доллара за баррель, североамериканская WTI c 34,5 до 60,1 доллара за баррель.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Основным стимулом для роста стали сначала сообщения об успешных испытаниях вакцин, а затем новости о расширении вакцинации. Ожидания скорой победы над пандемией подстегнуло спрос на нефть, особенно в Китае, хотя о полноценном снятии карантинов во многих странах говорить пока преждевременно. Также нефтяные котировки поддержали меры по стимулированию экономики в США и решение Саудовской Аравии и еще нескольких стран ОПЕК в одностороннем порядке дополнительно сократить добычу "черного золота" в феврале-марте на 1,425 миллиона баррелей в сутки.

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, это создало наиболее плотные (в смысле соотношения спроса и предложения) за год с лишним рыночные условия. С этого момента цена поднялась почти на четверть. Но уже сейчас на рынке начинают проявляться признаки перегрева, считает Хансен.

Фото: iStock
Эксперт назвал "комфортную" для России цену на нефть

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в мире увеличится в 2021 году на 5,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 96,4 миллиона баррелей в сутки. Пока страны ОПЕК+ сдерживают добычу на сегодняшнем уровне (около 7 миллионов баррелей в сутки, не считая дополнительных обязательств Саудовской Аравии), спрос будет опережать предложение, а количество запасов нефти в хранилищах будет сокращаться. Но как только страны ОПЕК+ перейдут к наращиванию производства, если такое решение будет принято в марте, нефтяные котировки в краткосрочной перспективе могут просесть.

Но даже с учетом этого для стран альянса ОПЕК+ ситуация складывается благоприятная. Ранее рост цены WTI выше 55 долларов за баррель стимулировал увеличение добычи в США до 13 миллионов баррелей в сутки. Управление энергетической информации США в своем последнем краткосрочном обзоре энергетического рынка сообщает, что, хотя темпы нефтяного бурения в стране в последние месяцы повысились, количество действующих буровых установок остается меньше, чем год назад. По мнению авторов отчета, в первой половине 2021 года добавочный объем добычи на новых скважинах в США будет более чем компенсирован спадом добычи на существующих скважинах.

Это даст участникам ОПЕК+ большой запас для наращивания добычи и повышения доли рынка на фоне восстановления мирового спроса, считает Оле Хансен. Он уточнил, что благоприятная фундаментальная обстановка, созданная политикой ОПЕК+, повысила доходность от вложений в нефтяные фьючерсы, завлекая в сектор многочисленных спекулянтов, что также способствовало росту котировок. Не в последнюю очередь это связано со снижением угрозы со стороны других производителей, особенно в США, которые предпочитают больше сокращать долговую нагрузку и платить акционерам, чем заниматься малоприбыльным повышением добычи. Таким образом, нефть, вместе с медью, платиной и золотом, оказывается одним из предпочтительных биржевых товаров для ищущих защиты от рефляции фондов, ориентированных на макроэкономические показатели, сказал Хансен.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V"
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера