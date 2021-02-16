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Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура

Новости
    16.02.2021, 16:14
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Зак Снайдер, чьё сотрудничество с DC, судя по всему, завершится выходом режиссёрской версии "Лиги справедливости" (это произойдёт 18 марта), рассказал о дальнейших планах.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссёр признался, что он работает над фильмом о короле Артуре, причём обещает "честный пересказ" и "уважение к источникам", передаёт CBR.

На какие именно источники намерен ориентироваться Снайдер в своём "правдивом" рассказе о легендарном короле бриттов, пока неясно.

Также в Сети появился новый кадр с Дэйвом Батистой из "Армии мертвецов" - следующего проекта Снайдера, выход которого намечен на лето 2021 года на Netflix.

Недавно также вышел трейлер обновлённой "Лиги справедливости".

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