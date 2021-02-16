Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура

Зак Снайдер, чьё сотрудничество с DC, судя по всему, завершится выходом режиссёрской версии "Лиги справедливости" (это произойдёт 18 марта), рассказал о дальнейших планах.

Режиссёр признался, что он работает над фильмом о короле Артуре, причём обещает "честный пересказ" и "уважение к источникам", передаёт CBR.

На какие именно источники намерен ориентироваться Снайдер в своём "правдивом" рассказе о легендарном короле бриттов, пока неясно.

Также в Сети появился новый кадр с Дэйвом Батистой из "Армии мертвецов" - следующего проекта Снайдера, выход которого намечен на лето 2021 года на Netflix.

Zack Snyder's Army of the Dead photo shows off Dave Bautista's character Scott Ward, leader of the zombie heist group. https://t.co/Ix7USG8RV3 pic.twitter.com/6c9avyfd1E — Screen Rant (@screenrant) February 15, 2021

Недавно также вышел трейлер обновлённой "Лиги справедливости".