Новости

Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира 04:33
Более чем 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд 04:30
В США не покажут в прямом эфире стыковку "Прогресса" с МКС 04:10
Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации 04:08
В Техасе электроснабжение восстановлено более чем у миллиона жителей 03:55
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией 03:38
Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате 03:25
В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая 02:42
Британец получил 28 лет тюрьмы за желание отравить принца мороженым 02:33
Месси установил два рекорда в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" 02:32
Мбаппе подарил Хабибу футболку после матча Лиги чемпионов с "Барселоной" 02:28
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются 02:25
Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма 02:06
В Канаде выявлен первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса 01:45
В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством 01:25
"ПСЖ" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов 01:10
"Прогресс МС-16" пристыкуется к МКС 00:53
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость 00:50
В Великобритании избежавшие карантина туристы оштрафованы на &10 000 00:48
В США семья погибла в пожаре, пытаясь согреть обесточенный дом камином 00:25
Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля 00:21
В США из-за непогоды отменены почти 2,8 тысячи авиарейсов 00:20
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции 16.02.2021
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.02.2021
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса 16.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 04:10
Рубрика: Общество

В США не покажут в прямом эфире стыковку "Прогресса" с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отказалось от идеи вести прямую телетрансляцию стыковки российского грузовика "Прогресс" с Международной космической станцией. "Из-за шторма в Техасе мы корректируем планы. Прямой трансляции стыковки не планируется", - рассказали РИА Новости в пресс-службе НАСА. Там подчеркнули, что все данные американцы смогут получить в социальных сетях и на ее сайте управления.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
В NASA задумались о дополнительном месте для астронавта на "Союзе"

Космический центр НАСА находится рядом с городом Хьюстон, где вот уже третьи сутки наблюдается аномально холодная погода. В штате Техас морозы и снегопад стали причиной массового отключения электричества. Так что не у всех жителей региона есть возможность смотреть телевизор.

Корабль "Прогресс МС-16" стартовал с космодрома Байконур 15 февраля. А стыковка с МКС состоится 17 февраля в 9:20 по московскому времени. Космический грузовик доставит на орбиту топливо, питьевую воду, продуктовые наборы, а также различное оборудование и одежду.

Общество Космос

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии