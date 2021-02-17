В США не покажут в прямом эфире стыковку "Прогресса" с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отказалось от идеи вести прямую телетрансляцию стыковки российского грузовика "Прогресс" с Международной космической станцией. "Из-за шторма в Техасе мы корректируем планы. Прямой трансляции стыковки не планируется", - рассказали РИА Новости в пресс-службе НАСА. Там подчеркнули, что все данные американцы смогут получить в социальных сетях и на ее сайте управления.

Космический центр НАСА находится рядом с городом Хьюстон, где вот уже третьи сутки наблюдается аномально холодная погода. В штате Техас морозы и снегопад стали причиной массового отключения электричества. Так что не у всех жителей региона есть возможность смотреть телевизор.

Корабль "Прогресс МС-16" стартовал с космодрома Байконур 15 февраля. А стыковка с МКС состоится 17 февраля в 9:20 по московскому времени. Космический грузовик доставит на орбиту топливо, питьевую воду, продуктовые наборы, а также различное оборудование и одежду.