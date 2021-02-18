Бари Алибасова спрятали от Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за развода

Музыкальный продюсер, отец-основатель бойз-бэнда "На-На" Бари Алибасов продолжает не сходить со станиц отечественных СМИ.

Напомним: некоторое время назад музыкант в очередной раз попал в больницу - с переломом, после чего эксперт выразил подозрения, что у Бари Каримовича прогрессирует старческая деменция.

А теперь вот новая глава драмы: согласно KP.RU, сын продюсера, Бари Алибасов-мл., прячет отца от актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной - "из-за предстоящего развода". Как уточняется, Алибасов-ст. отправлен в Калининград. Куда теперь "постоянно звонит 82-летняя Федосеева-Шукшина, рассказывает Алибасову, как его любит и переживает за него".

При этом отмечено: когда продюсера должны были выписывать из медицинского центра, где лечат от алкогольной и наркологической зависимости, Лидия Николаевна пообещала забрать мужа, но не забрала.

Также напомним, что причина последнего разлада супругов, вылившегося в подачу заявления о расторжении брака, предположительно, кроется в жилищном вопросе. 26 января в Мосгорсуде актриса и ее адвокат отсудили у Алибасова однокомнатную квартиру в Новой Москве. Которую, как утверждается, осенью 2019-го женщина подарила мужу с условием, что со временем он перепишет ее на внуков артистки, Фому и Фоку, - "в память о бабушке". Но вместо этого Алибасов "сразу же оформил квартиру на своего молодого помощника Сергея Моцаря". Федосеева-Шукшина раздосадовалась, потребовала недвижимость обратно и вернула ее через суд.

В декабре 2020 года мировой суд развел Федосееву-Шукшину с Алибасовым, но решение это еще не вступило в законную силу. Более того - в новогодние праздники супруги вновь помирились, и актриса заявила, что развод они собираются отменить. А сейчас вот собралась лететь к продюсеру в Калининград. Что не по нраву и младшему Алибасову, и наследницам Лидии Николаевны, которые "не в восторге от своей непоследовательной матушки, пожелавшей сохранить брак".

Отметим, звучала и другая версия: что брак разрушили измены.

Окончательное решение о разводе артистов будет принято 1 марта.