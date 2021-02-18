Новости

Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата 17:41
Переболевший коронавирусом Пригожин призвал россиян делать прививки 17:36
Боярская и Безруков рассказали о работе с Мягковым 17:13
Вышел трейлер комедии Бондарчука и Крыжовникова "Рашн Юг" 16:41
Вышел трейлер российского триллера про "лихие 90-е" "Маша" 16:16

Бари Алибасова спрятали от Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за развода

Новости
    18.02.2021, 17:49
Текст:   Олег Усков

Музыкальный продюсер, отец-основатель бойз-бэнда "На-На" Бари Алибасов продолжает не сходить со станиц отечественных СМИ.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Переболевший коронавирусом Пригожин призвал россиян делать прививки

Напомним: некоторое время назад музыкант в очередной раз попал в больницу - с переломом, после чего эксперт выразил подозрения, что у Бари Каримовича прогрессирует старческая деменция.

А теперь вот новая глава драмы: согласно KP.RU, сын продюсера, Бари Алибасов-мл., прячет отца от актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной - "из-за предстоящего развода". Как уточняется, Алибасов-ст. отправлен в Калининград. Куда теперь "постоянно звонит 82-летняя Федосеева-Шукшина, рассказывает Алибасову, как его любит и переживает за него".

При этом отмечено: когда продюсера должны были выписывать из медицинского центра, где лечат от алкогольной и наркологической зависимости, Лидия Николаевна пообещала забрать мужа, но не забрала.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Боярская и Безруков рассказали о работе с Мягковым

Также напомним, что причина последнего разлада супругов, вылившегося в подачу заявления о расторжении брака, предположительно, кроется в жилищном вопросе. 26 января в Мосгорсуде актриса и ее адвокат отсудили у Алибасова однокомнатную квартиру в Новой Москве. Которую, как утверждается, осенью 2019-го женщина подарила мужу с условием, что со временем он перепишет ее на внуков артистки, Фому и Фоку, - "в память о бабушке". Но вместо этого Алибасов "сразу же оформил квартиру на своего молодого помощника Сергея Моцаря". Федосеева-Шукшина раздосадовалась, потребовала недвижимость обратно и вернула ее через суд.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон

В декабре 2020 года мировой суд развел Федосееву-Шукшину с Алибасовым, но решение это еще не вступило в законную силу. Более того - в новогодние праздники супруги вновь помирились, и актриса заявила, что развод они собираются отменить. А сейчас вот собралась лететь к продюсеру в Калининград. Что не по нраву и младшему Алибасову, и наследницам Лидии Николаевны, которые "не в восторге от своей непоследовательной матушки, пожелавшей сохранить брак".

Отметим, звучала и другая версия: что брак разрушили измены.

Окончательное решение о разводе артистов будет принято 1 марта.

Новости

Названы дата и место похорон Андрея Мягкова 14:39
Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек 14:30
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым 14:07
Вышел трейлер детективного сериала с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна" 13:54
⧣ Россия
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Никита Михалков: Мягков был смешным импровизатором, хулиганом 13:29
Лия Ахеджакова вспомнила о совместной работе с Андреем Мягковым 12:50
⧣ музыка
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Видео: Нагиев грубо пошутил над Лободой на детском "Голосе" 17.02.2021
Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40% 15.02.2021
У Бари Алибасова заподозрили старческую деменцию 15.02.2021
⧣ происшествия
Фото: Константин Завражин/РГ
COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы 17.02.2021
Простуда или пневмония: Врачи выясняют диагноз Михаила Боярского 17.02.2021
Актер Кахи Кавсадзе госпитализирован в тяжелом состоянии 17.02.2021