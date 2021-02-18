Лия Ахеджакова вспомнила о совместной работе с Андреем Мягковым

82-летняя советская, российская актриса Лия Меджидовна Ахеджакова, снимавшаяся с Андреем Мягковым в "Гараже", "Служебном романе" и "Иронии судьбы", прокомментировала смерть коллеги. Назвав его довольно закрытым человеком, но интеллигентным и лёгким в работе.

"Мы же с ним одного года рождения, мы раки с ним оба. Родились чуть ли не в один день", - напомнила народная артистка России в комментарии радио "Говорит Москва". Добавив: "Замечательный артист, так больно…".

По словам Лии Меджидовны, с Мягковым они не дружили, лишь "пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову".

"Он был очень замечательный в работе человек. У него были разные образы в кино и на сцене. Это актер интеллигентный, умный, не шумный, очень сдержанный человек", - вспоминает Ахеджакова. Отметив "огромную внутреннюю жизнь" Мягкова. "Таким я его воспринимала", - заключила артистка.

Ранее на уход своего экранного партнера отозвались Светлана Немоляева и Барбара Брыльска.

Андрей Мягков скончался сегодня ночью на 83-м году жизни на руках у жены. Предварительной причиной смерти актера названа сердечная недостаточность.