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Астрофизики разгадали тайну загадочных радиовсплесков из далеких галактик

Международный коллектив ученых под руководством исследователей из ФТИ имени Иоффе получил подтверждение гипотезы о происхождении быстрых радиовсплесков (FRB ) из далеких галактик. Сигналы оказались связаны с мощными вспышками внегалактических магнитаров - нейтронных звезд с сильными магнитными полями.

Фото: Роскосмос/ roscosmos.ru
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Как сообщается в журнале Nature Astronomy, 28 апреля 2020 года канадский радиотелескоп CHIME зарегистрировал всплеск от галактического магнитара SGR 1935+2154. Две миллисекундные вспышки произошли с интервалом в 30 миллисекунд. Аналогичное событие увидела установка STARE2, а в жестком диапазоне спектра - российский прибор Конус на борту американского спутника Wind, а также спутники Integral (ESA), Agile (Италия), Insight-HXMT (Китай).

"Одновременная регистрация от галактического магнитара всплеска, вполне аналогичного быстрому радиовсплеску FRB, в радио и рентгеновском/гамма диапазонах спектра является сильнейшим аргументом в пользу магнитарной гипотезы, а также позволяет говорить, что по крайней мере существенная доля быстрых радиовсплесков порождается мощными вспышками внегалактических магнитаров", - рассказал профессор МГУ Сергей Попов.

Астрофизик отметил, что теперь предстоит понять, каков же механизм возникновения FRB в деталях.

Справка "РГ"

Быстрые радиовсплески - это мощные короткие, несколько миллисекунд, импульсы радиоизлучения, приходящие от далеких внегалактических источников. Первое такое событий было описано в 2007 году.

Позже было зарегистрировано еще несколько всплесков. Учеными были предложено множество сценариев: от крайне экзотических "космические струны" и "белые дыры" до довольно прозаичных - сверхмощные импульсы пульсаров.

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