Поединок между Поветкиным и Уайтом перенесен на 27 марта

Матч-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом в очередной раз перенесен.

Повторный бой между Поветкиным и Уайтом изначально был намечен на 21 ноября прошлого года, но из-за пандемии он был перенесен на 30 января. Однако поскольку россиянин заболел коронавирусом, поединок было решено провести 6 марта в Великобритании. Но и на этот раз в судьбу поединка вмешался COVID-19. Из-за ограничений, вызванных заболеванием, его отложили на 27 марта. И состоится бой в Гибралтаре.

"Мы сделали все, чтобы 6 марта состоялось, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно. Но мы нашли неожиданное и нестандартное решение для проведения одного из самых интересных боев года", - сказал промоутер Эдди Хирн, слова которого приводит Boxing Scene.

Первый бой между этими боксерами прошел в августе прошлого года и завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Позже этот удар был признан самым зрелищным в 2020 года сразу по нескольким версиям.

Поветкину предстоит защищать титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.