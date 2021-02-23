10 иномарок, которые оказались не нужны россиянам

Разумеется, в этом списке в основном не совсем обычные автомобили. Как правило, это нишевые машины в дорогом исполнении. Но есть и исключения - флагманский седан Jaguar XJ с "волнующим", как пишут на сайте британской компании, дизайном и роскошным салоном. Интересно, что выбор у потребителей кажется достаточно широким. У машин различаются не только оснащение (есть бензиновый и дизельный 3.0 V6 разной форсировки), но и колесные базы. Новых машин в настоящий момент у дистрибьютора нет, но даже с небольшим пробегом они стоят от 4,4 млн рублей. Стоит ли удивляться, что результат этой модели - 9 продаж за год.

Jaguar XJ. Фото: Пресс-служба Jaguar.

Столько же - и у купе Infiniti Q60, в котором, словами маркетологов бренда, воплощены "фирменная философия и завтрашний день всего дизайна" марки. Но модель и внешне похожа на шоукар, и в действительности им остается - с единственной комплектацией с 2-литровым турбомотором на 211 л.с., 7-ступенчатым "автоматом" за 3,4 млн рублей.

Infiniti Q60. Фото: Пресс-служба Infiniti.

В этой же компании с 9 продажами оказался и двухместный родстер Mercedes-Benz SLC-класс. Машина оснащается 2-литровым турбомотором на 184 и 245 л.с. и 3-литровым агрегатом с отдачей в 367 л.с. Во всех случаях двигатель сочетается с автоматической трансмиссией и задним приводом. Цена - от 3,3 до 4,8 млн рублей.

Mercedes-Benz SLC. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Всего 7 покупателей выбрали в прошлом году "горячее" купе Mercedes-AMG GT Coupe. Любопытно, что вариантов оснащения автомобиля у немецкого бренда едва ли не столько же - 5, и это не считая вариантов кастомизации. Впрочем, в актуальном прайсе всего указаны три полноприводные версии - с моторами 3.0 R6 на 367 и 435 л.с., и мощнейшим 4.0 V8 с отдачей в 639 л.с. Цена соответствует - от 8,8 до 13,8 млн рублей.

Mercedes-AMG GT Coupe. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Такой же результат у хэтчбека Audi А3 Sportback. На фоне предыдущей модели он кажется просто бюджетным - хотя цену в компании выдают лишь по запросу. В линейке моторов - 1.4 и 2.0 на 150 и 190 л.с. соответственно с коробкой S-tronik. Привод передний и полный.

Audi А3 Sportback. Фото: Пресс-служба Audi.

Пятерку наиболее невостребованных моделей открывают еще два "немца". Это роскошный родстер Mercedes-Benz SL-Klasse и гибридный спорткар BMW i8, у которых по 6 продаж. Вполне неплохой результат для автомобилей, которые нельзя купить дешевле 12 млн рублей.

BMW i8 Coupe. Фото: Пресс-служба BMW

Третье место в антирейтинге - за Mini John Cooper Works Cabrio. И тут дело не в цене (от 2,4 млн), а в харизме автомобиля, которая, конечно, подходит далеко не всем. "Он является квинтэссенцией летнего веселья под открытым небом и будоражит ваши чувства", - пишут на сайте британской марки, явно нацеливаясь на вполне определенную аудиторию.

Mini John Cooper Works Cabrio. Фото: Пресс-служуба Mini.

Ну и главные неудачники 2020 года на российском авторынке - купе Lexus LC 500 и BMW i3. Первый оснащается 477-сильным мотором и стоит от 9,1 млн рублей. Второй - 170- или 184-сильным электродвигателем - и предлагается исключительно под заказ. Обе машины в итоге набрали всего по 4 продажи. Для сравнения: столько Lada Granta расходится по клиентам в среднем за 16 минут.