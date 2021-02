Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

Британский режиссёр Гай Ричи определился со следующим полнометражным проектом.

Как сообщает Deadline, автор культовых криминальных комедий "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола" снимет фильм о Второй мировой.

В основе сюжета - книга историка Дэмиена Льюиса с длинным названием Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops.

Фильм расскажет об отряде бойцов, который проводит спецоперации в тылу нацистской Германии в 1939 году.

Лента находится на балансе Paramount Pictures.

Ранее стало известно, что Гай сделает из своих "Джентльменов" сериал.