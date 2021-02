Представлен новый Mercedes C-Class. В России - летом

Mercedes-Benz представил новое поколение седана и универсала C-Class - одной из самых популярных моделей немецкого бренда, который может стать ещё популярнее благодаря дизайну и технологиям, предлагаемым в автомобилях более высокого класса.

Колёсная база нового C-Class увеличилась на 25 мм и составляет 2865 мм. К длине седан прибавил 65 мм, и от края переднего бампера до края заднего бампера насчитывает 4751 мм, ширина изменилась незначительно - 1820 мм (+ 10 мм), высота уменьшилась на 9 мм - до 1438 мм.

Объём багажного отделения у седана остался прежним - 455 литров, у универсала за счёт изменения высота пола вырос на 30 литров - до 490.

Увеличились параметры колеи: спереди у нового поколения она равна 1582 мм (+ 19 мм), сзади - 1594 мм (+ 48 мм).

Прибавка в габаритах не прошла бесследно для комфорта пассажиров: для ног задних седоков места стало больше на 21 мм, в районе локтей спереди добавили 22 мм, в задней части салона - 15 мм, между плечами водителя и пассажира теперь больше на 26 мм.

Но разве все эти миллиметры имеют значение перед тем, что мы пророчили новому C-Class: опциональную оптику Digital Light, которые знакомы по последней итерации Mercedes S-Class. В каждой фаре установлено по три сверхмощных светодиода, свет которых преломляется и направляется при помощи 1.3 млн микрозеркал, позволяя проецировать на дорогу изображения. За умение выводить подсказки на асфальт, придётся платить отдельно.

Ещё одной "фишкой" не по классу стало полноуправляемое шасси с углом поворота колёс заднего моста на 2.5 градуса: на скоростях менее 60 км/ч задние колёса поворачиваются в противоположную повороту передних колёс сторону, а при маневрировании в условиях ограниченного пространства - на угол до 2.5 градуса по отношению к углу поворота передних колёс. На скорости более 60 км/ч колёса обоих осей "смотрят" в одну сторону. Таким образом, в первом случае достигается эффект укороченной колёсной базы, помогающий лучше маневрировать, а во втором случае наблюдается повышение устойчивости и управляемости.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В стандартной комплектации и седан C-класса, и универсал оснащены задней пневматической подвеской. Спереди установлена четырёхрычажка. Можно будет заказать модель с системой непрерывного регулирования амортизаторов, а также со спортивной подвеской.

В салоне нового C-Class - опять-таки подражание топовой модели Mercedes: конфигурируемая приборная панель (10.25 или 12.3 дюйма) и вертикально установленный планшет информационно-развлекательного комплекса MBUX нового поколения, который можно "разбудить" фразой "Привет, Мерседес!".

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Диагональ MBUX в зависимости от комплектации может составлять 9.5 или 11.9 дюйма. Обновление программного обеспечения теперь доступно "воздуху", также комплекс позволяет настроить подключение к умному дому и мобильному офису (эти функции, как заявили в компании, в России пока будут недоступны). Также для нового C-Class (W206) предлагаются четырёхзонный климат-контроль и массажные кресла с увеличенным до восьми количеством воздушных камер.

Во всех версиях седан и универсал типа W206 будут оснащены умеренно-гибридными силовыми установками с интегрированным 48-вольтным стартер-генератором, который может добавить 20 л.с. и 200 Нм.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz C 180 и С 200 укомплектованы 1.5-литровой "четвёркой" мощностью 170 и 204 л.с., C 300 предложен с двухлитровым мотором на 258 л.с. Дизель OM654 модернизировали, поэтому в его индексе в конце появилась буква "М": увеличено давление впрыска, рабочий объём, а также изменён ход поршней. В версии C 220 d двухлитровый мотор выдаёт 200 л.с., в C 300 d - 265 л.с.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Система полного привода положена только бензиновым версиям (всем, кроме младшей С 180), во всех случаях двигатели агрегатируются 9-ступенчатым "автоматом".

Также "Цешка" будет продолжать гибридную тему. "Подзаряжаемые" C 300 e и C 300 de были улучшены: ёмкость батареи увеличилась до 25.4 кВт∙ч (плюс почти 12 кВт∙ч), а пробег вырос до 100 км. Чуть позднее раскроют более подробные данные о гибридах C-Class (W206).

Приём заказов на новый Mercedes-Benz C-Class откроется во втором квартале 2021 года, а "живые" машины доберутся до клиентов летом этого года. Цена на новинку пока неизвестна.