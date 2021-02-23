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Рубрика: Власть

Захарова: Госдеп США признался в подрыве международной конкуренции

Текст: Алексей Чуриков

Последние заявления Государственного департамента США свидетельствуют о том, что Вашингтон сознательно подрывает базовые принципы свободной торговли и международную конкуренцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей страничке в Facebook.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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"Официальный представитель Госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта "Северный поток-2" является геополитика и усиление влияния России", - отметила Захарова. Она процитировала последнее заявление Госдепа, где сказано, что Вашингтон обеспокоен тем влиянием, которым газопровод обеспечит Россию, став рычагом воздействия на некоторых самых близких союзников и партнеров США в Европе.

Представитель российского МИД отметила, что с одной стороны, Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден, а США, в свою очередь, постоянно выступают против политизации экономики и энергетики. "А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?" - подчеркнула она.

"Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств", - заключила Мария Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика ВЭД В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2" Россия и Евросоюз Россия и США

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