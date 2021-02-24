В Техасе часть руководства энергорегулятора уйдет в отставку

Четыре члена совета директоров американской компании ERCOT, которая является крупнейшим оператором электросети в штате Техас, уйдут в отставку после масштабных перебоев в энергоснабжении. Соответствующее уведомление фирма направила регулирующим органам.

"Со среды, 24 февраля, свои должности председательница совета директоров компании Салли Толберг, ее заместитель Питер Крэмтон, а также еще два члена совета - Терри Балджер и Реймонд Хеппер. Кроме того, отменено назначение в совет директоров Крейга Айви", - со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

Напомним, резкое похолодание и снегопады привели к масштабным сбоям в работе электросети Техаса. Миллионы потребителей в штате в течение ряда дней оставались без света. Несколько жителей штата уже подали в суд на энергорегулятор. В ситуацию были вынуждены вмешаться власти страны, объявив режим чрезвычайного положения в нескольких штатах, включая Техас.