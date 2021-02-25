Lada Granta получит новый мощный мотор

ВАЗ-11182 - восьмиклапанный двигатель, который дебютировал на обновлённом Lada Largus, заменив 87-сильный ВАЗ-11189.

При аналогичном объёме 1.6 литра мощность нового мотора чуть больше - 90 л.с., но главное, что 80% крутящего момента (143 Нм), как заявляет АвтоВАЗ, доступно при тысяче оборотов в минуту.

Новый двигатель исключает загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ и необходимость регулировки клапанов до пробега 90 000 километров.

Ранее "РГ" рассказывала, какие конструктивные изменения получил новый ВАЗ-11182 в ходе модернизации базового "восьмиклапанника".

В настоящее время семейство модели Lada Granta, состоящее из седана, лифтбека, универсала и хэтчбека, оснащается 87- и 106-сильным двигателями 1.6 литра, агрегатируемыми 5-ступенчатой МКП, а также 98-сильным мотором, работающим в паре с 4-диапазонным "автоматом" Jatco. Цены на модель начинаются от 499 900 рублей.