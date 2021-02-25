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25.02.2021 11:04
Рубрика: Российский автопром

Lada Granta получит новый мощный мотор

Текст: Константин Руссов
Росстандарт опубликовал новые одобрения типа транспортного средства, среди которых есть ОТТС на Lada Granta. В документе для модели указан новый двигатель - ВАЗ-11182.

ВАЗ-11182 - восьмиклапанный двигатель, который дебютировал на обновлённом Lada Largus, заменив 87-сильный ВАЗ-11189.

Фото: Пресс-служба "Азия Авто".
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При аналогичном объёме 1.6 литра мощность нового мотора чуть больше - 90 л.с., но главное, что 80% крутящего момента (143 Нм), как заявляет АвтоВАЗ, доступно при тысяче оборотов в минуту.

Новый двигатель исключает загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ и необходимость регулировки клапанов до пробега 90 000 километров.

Ранее "РГ" рассказывала, какие конструктивные изменения получил новый ВАЗ-11182 в ходе модернизации базового "восьмиклапанника".

В настоящее время семейство модели Lada Granta, состоящее из седана, лифтбека, универсала и хэтчбека, оснащается 87- и 106-сильным двигателями 1.6 литра, агрегатируемыми 5-ступенчатой МКП, а также 98-сильным мотором, работающим в паре с 4-диапазонным "автоматом" Jatco. Цены на модель начинаются от 499 900 рублей.

#Lada