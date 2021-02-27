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27.02.2021 15:39
Рубрика: Легковые авто

Кузов и шасси нового Toyota Land Cruiser 300 сфотографировали на складе

Текст: Константин Руссов

Toyota могла бы получить награду за сохранение в тайне подробностей о новом Land Cruiser 300, если бы не папарацци в России, полностью рассекретившие салон. Теперь вот появились фото из Японии: на них, предположительно, запечатлены кузов и шасси "трёхсотого".

Фото: www.reddit.com/r/ThatLookedExpensive
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Это, разумеется, не даёт почти никакого представления о дизайне новинки, но подтверждает то, что до сих пор не было сказано устами Toyota: проект Land Cruiser 300 идёт полным ходом, а рама со смонтированными на ней агрегатами, окрашенные кузова - всё это позволяет надеяться, что весной если и не начнётся приём заказов, то машину, по крайней мере, покажут дилерам, а с таких закрытых презентаций всегда бывают "утечки".

Тем не менее, фото позволяет рассмотреть форму остекления: обратите внимание на нижнюю линию, которая больше не прямая, а имеет восходящее направление.

По предварительной информации, новый LC 300 сохранит "атмосферник" и будет также предлагаться с турбированными дизелем 3.3 литра и бензиновым 3.5 V6.

#Toyota