Президент Армении во второй раз отказался уволить главу Генштаба Гаспаряна

Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отказался подписать ходатайство премьер-министра республики Никола Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба президента.

Также она информировала, что "президент Армении обратился в Конституционный суд для решения вопроса конституционности закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года".

Первое ходатайство об отставке главы Генштаба было отправлено премьером президенту 25 февраля. Это произошло после того, как Главный штаб ВС потребовал отставки правительства во главе с Пашиняном. Таким образом Генштаб отреагировал на указ об освобождении от должности первого замначальника Генштаба Героя Армении Тирана Хачатряна. Указ об отставке Хачатряна был подписан президентом по предложению Пашиняна.

Ранее Хачатрян поставил под сомнение высказывание Пашиняна о том, что ракеты российского производства "Искандер" не взорвались.

Напомним, после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта Пашинян заявил, что ему предоставили неверную информацию о российских ракетах.

Между тем, армянские СМИ обращают внимание, что, согласно законодательству Армении, если президент два раза откажется подписать указ об освобождении от должности, предложенный премьер-министром, то этот указ автоматически вступает в силу даже без подписи президента. Это означает, что 4 марта начальник Главного штаба Гаспарян может лишиться своего поста даже несмотря на несогласие Саркисяна подписать документ о его отставке.