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Академик и лейб-акушер: имя земляка предлагают дать колледжу в Беларуси

03.03.2021 / 22:51
Академик и лейб-акушер А.Я. Крассовский. Фото: из коллекции ФНКА "Белорусы России".
Академик и лейб-акушер А.Я. Крассовский. Фото: из коллекции ФНКА "Белорусы России".
Город Слуцк в Минской области, который иногда называют космической столицей Беларуси за особую связь с Байконуром и общий кадровый "взнос" в развитие ракетно-космической отрасли, может гордиться достижениями своих уроженцев и в других, не связанных с космосом областях. Один из первых в этом ряду - академик и лейб-акушер Антон Яковлевич Крассовский.

- Шестого марта 2021 года исполняется 200 лет со дня его рождения, - позвонил в редакцию давний друг "Российской газеты" и активный член Федеральной национально-культурной автономии "Белорусы России" Владимир Дудко. - В канун этой даты мы направили письмо председателю Минского облисполкома, в котором рассказали о заслугах нашего земляка и предложили увековечить память выдающего ученого и организатора медицины на его исторической родине - присвоить имя А.Я. Крассовского Слуцкому государственному медицинскому колледжу…

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Владимир Максимович Дудко глубоко исследовал не только космические связи Слуцка, о чем мы рассказывали, но и другие страницы многовековой истории этого города. И сам Дудко, и его единомышленники из ФНКА "Белорусы России" убеждены, что А.Я. Крассовский этой чести заслуживает.

Родился он в 1821 году в крестьянской семье на Слутчине, окончил в Слуцке гимназию. А затем изучал оперативную хирургию в Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, где одним из его учителей был выдающий ученый и хирург Николай Иванович Пирогов. При таких наставниках Крассовский весьма преуспел - сначала в образовании, а потом уже в практической медицине и медицинских науках.

Да, сегодня имя Антона Крассовского не так известно, как имена его современников - выдающихся российских ученых-медиков Ивана Сеченова, Сергея Боткина, Петра Дубовицкого. Но он с ними в одном профессиональном ряду.

В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге есть Клиника акушерства и гинекологии имени А.Я. Крассовского и профильная научная кафедра. Там его заслуги помнят и чтут. Выходец из Слуцка руководил кафедрой с 1858 по 1876 годы и остался в памяти учеников как подлинный реформатор учебного процесса, внедрил клиническое преподавание акушерства и гинекологии, организовал в академии подготовку акушеров-гинекологов для всей России.

Он же - инициатор создания первой в России кафедры педиатрии, автор весьма востребованных научных трудов. Крассовский был в числе создателей и стал первым председателем "Хирургического общества Пирогова". Его при жизни избрали почетным членом 34 российских и зарубежных научных обществ и наградили орденом Александра Невского.

Владимир Дудко и другие инициаторы письма-обращения к руководству Минской области выражают надежду, что 200-летие выдающегося земляка достойно отметят на родине, а имя А.Я. Крассовского будет с честью носить медицинский колледж в Слуцке.

В этом историческом здании в начале и середине XIX века размещалась Духовная семинария. И ее стены могут помнить юношу по имени Эдуард-Антон Крассовский, которому еще в гимназии прочили научную карьеру - математика или физика. А он уехал в 1842 году для продолжения учебы в Петербург и, вопреки ожиданиям, стал практикующим хирургом, положил основы научному и оперативному акушерству.

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