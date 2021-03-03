В Ярославле задержан третий подозреваемый в избиении осужденного

В Ярославле задержан третий подозреваемый по новому делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-1.

- Задержан младший инспектор ИК №1, - подтвердил официальный представитель следственного управления СК РФ по Ярославской области Евгений Сучков.

Напомним, это уже третий задержанный по новому делу о превышении полномочий сотрудниками пенитенциарного учреждения, которое было возбуждено после обнародования 23 февраля очередной видеозаписи избиения заключенного, отбывавшего наказание в ярославской ИК №1 в 2016 году. Два первых фигуранта дела - сотрудники ИК-1 Александр Семенов и Иван Коковин - уже отправлены под домашний арест до 23 апреля.

К слову, 3 марта был задержан по подозрению в краже потерпевший по первому делу о пытках в колонии Евгений Макаров.