В Ярославле отправлены под домашний арест два сотрудника ФСИН

Суд в Ярославле отправил под домашний арест двух фигурантов нового дела о пытках в колонии.

- Постановлением Заволжского районного суда Ярославля от 27 февраля 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Семенова и Ивана Коковина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Оба сотрудника ярославской ИК-1 отправлены под домашний арест до 23 апреля 2021 года - при условии предъявления им обвинения в течение десяти суток с момента задержания.

Новое уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после того, как 23 февраля в интернете появилась видеозапись избиения заключенного, отбывавшего наказание в ярославской ИК № 1 в 2016 году. Мужчину на записи несколько человек в форме ФСИН укладывают на стол, стягивают с него трусы и наносят по телу удары дубинкой. Вскоре после экзекуции осужденный скончался в больнице Рыбинска.

Первое дело о пытках в ярославской ИК-1 было возбуждено в 2018 году - после размещения в интернете видеозаписи избиения осужденного Евгения Макарова. Всего возбуждалось несколько дел о превышении ярославскими сотрудниками ФСИН должностных полномочий, но самое резонансное было рассмотрено судом в 2020 году. В результате Заволжский районный суд в Ярославле оправдал экс-врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его бывшего заместителя по безопасности и оперативной работе Игита Михайлова, признав за ними право на реабилитацию. Остальные одиннадцать фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы, но шестеро из них были отпущены в зале суда, поскольку в срок наказания им засчитали время нахождения под арестом. Пятеро фсиновцев, приговоренных к четырем годам, а также четырем годам и трем месяцам лишения свободы, пока остаются под стражей.

Представитель потерпевшего Макарова обжаловала приговор.