В Ярославле отправлены под домашний арест два сотрудника ФСИН

Новости

Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе 14:24
В Страсбурге ввели бесплатный проезд для детей 14:04
Таксист сбил пешехода с младенцем в коляске на востоке Москвы 14:00
В Казани начался всероссийский фестиваль общества "Трудовые резервы" 13:54
Театр им. Вахтангова представит премьеру "Короля Лира" Юрия Бутусова 13:18
ДТП с участием экскаватора произошло на Ленинградском шоссе в Москве 12:49
Музей Победы подготовил специальную программу к 28 февраля 12:39
Андрей Бочкарев: В промзоне "Огородный проезд" построят комплекс офисных зданий 12:11
Андрей Бочкарев: Новая дорога свяжет Калужское и Варшавское шоссе 12:00
В России в январе уменьшилось число выданных кредитных карт 11:31
Оперштаб: Еще 2008 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:25
Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики 10:40
"Формула-1" понесла рекордные убытки в 2020 году 10:39
Мишустин упростил правила итоговой аттестации школьников в 2021 году 10:34
Эксперты рассказали, как бороться с телефонными мошенниками 10:03
Глава оргкомитета: Олимпиада в Токио должна пройти в присутствии зрителей 09:55
На Украине оппозиционный телеканал отключили через час вещания 08:54
Боец ММА Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру 08:53
Гол Капризова из-за ворот помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" 07:58
Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты 07:40
В штатах Мексики отменен режим максимальной угрозы из-за COVID-19 07:12
Врачи назвали простые продукты для продления жизни 07:08
Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России 06:36
На Курилах вулкан Эбеко дважды за сутки выбросил пепел 06:12
Пушков ответил на слова Байдена о принадлежности Крыма 05:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
27.02.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

В Ярославле отправлены под домашний арест два сотрудника ФСИН

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Суд в Ярославле отправил под домашний арест двух фигурантов нового дела о пытках в колонии.

- Постановлением Заволжского районного суда Ярославля от 27 февраля 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Семенова и Ивана Коковина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Сотрудникам ФСИН разрешили позже выходить на пенсию

Оба сотрудника ярославской ИК-1 отправлены под домашний арест до 23 апреля 2021 года - при условии предъявления им обвинения в течение десяти суток с момента задержания.

Новое уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после того, как 23 февраля в интернете появилась видеозапись избиения заключенного, отбывавшего наказание в ярославской ИК № 1 в 2016 году. Мужчину на записи несколько человек в форме ФСИН укладывают на стол, стягивают с него трусы и наносят по телу удары дубинкой. Вскоре после экзекуции осужденный скончался в больнице Рыбинска.

Первое дело о пытках в ярославской ИК-1 было возбуждено в 2018 году - после размещения в интернете видеозаписи избиения осужденного Евгения Макарова. Всего возбуждалось несколько дел о превышении ярославскими сотрудниками ФСИН должностных полномочий, но самое резонансное было рассмотрено судом в 2020 году. В результате Заволжский районный суд в Ярославле оправдал экс-врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его бывшего заместителя по безопасности и оперативной работе Игита Михайлова, признав за ними право на реабилитацию. Остальные одиннадцать фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы, но шестеро из них были отпущены в зале суда, поскольку в срок наказания им засчитали время нахождения под арестом. Пятеро фсиновцев, приговоренных к четырем годам, а также четырем годам и трем месяцам лишения свободы, пока остаются под стражей.

Представитель потерпевшего Макарова обжаловала приговор.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Дело о пытках в ярославской колонии

Главное сегодня

Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе
Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции против России
Чешские власти ограничили передвижение жителей страны
Эпидемиолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием в ближайшее время
В ДОМ.РФ оценили потенциал снижения ставок по ипотеке
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона