Уральца будут судить за гибель восьми человек из-за поджога дома

Новости

Партия "Альтернатива для Германии" попала под подозрение контрразведки 13:38
Депутат челябинского заксобрания задержан ФСБ по делу о даче взятки 13:36
Песков объяснил слова Путина про "хорьковые" цели 13:35
Китайский марсоход "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне 13:26
Шойгу: "Армата" начнет поступать в войска в 2022 году 13:13
В Коми задержали пятерых участников секты "Свидетели Иеговы" 13:11
Документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние" увидят в 68 странах 13:09
Путин назначил Королева первым замдиректора ФСБ 13:07
Путин примет участие в ПМЭФ 13:05
Создатели фильма Mortal Kombat обещают много кровавых сцен 13:02
Шойгу: Весной в армию планируется направить 122 тысячи человек 13:01
Обвиняемому в госизмене ученому Мещерякову продлили срок домашнего ареста 12:47
Захарова: США будут считать врагом всех конкурентов 12:42
Истребитель ВВС ФРГ сбросил бомбы на границу с Голландией 12:41
Жителей столичного региона предупредили о скачках давления 12:30
Названы города, жители которых любят смотреть сериалы 12:25
Расходы Пентагона на искусственный интеллект стали втрое выше гражданских 12:22
Глава МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку о "Спутнике V" 12:17
Роструд выявил нарушения после гибели трех рабочих на фабрике в Норильске 12:07
Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России 11:52
Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники 11:46
Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов 11:43
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку 11:42
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 11:39
Эксперты поддержали введение "цифрового налога" 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 12:27
Рубрика: Происшествия

Уральца будут судить за гибель восьми человек из-за поджога дома

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

В Екатеринбурге завершено расследование пожара в жилом бараке, где в прошлом году погибли люди. В поджоге и убийстве обвиняется местный житель 1991 года рождения.

В Пензенской области при пожаре погиб ребенок

Ночью 14 марта 2020 года фигурант поджег подъезд дома на улице Шефской - тогда огонь уничтожил только вещи в одной из квартир. Вечером 26 марта обвиняемый повторил "опыт" - в этот раз загорелся двухэтажный деревянный дом по улице Омской. В результате пожара погибли восемь человек.

"В частности, от отравления угарным газом на месте скончались шестеро, также смерть еще одного мужчины наступила от комбинированного отравления окисью углерода и этиловым спиртом. Кроме того, еще одна женщина, у которой было диагностировано 80 процентов ожогов площади тела, умерла на следующий день в больнице", - уточнила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

Эксперты с самого начала предполагали, что дома загорелись не сами по себе, что с вероятностью 80 процентов причина была криминальная. В ходе расследования версия подтвердилась. В обоих случаях обвиняемый был пьян, использовал легковоспламеняющуюся жидкость, и, устроив пожар, скрывался с места происшествия.

"Рано утром второго апреля сотрудники ГИБДД на месте очередного пожара в бараке задержали ранее не судимого местного жителя. Они передали его сыщикам угрозыска, а те, проанализировав информацию, пришли к мнению: молодой человек может иметь отношение к серии поджогов. Так оно и вышло", - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В Прикамье бригадир поджег бытовку с рабочими, двое погибли

Было возбуждено дело об убийстве общеопасным способом и уничтожении чужого имущества. Как отмечают в региональном Следственном комитете, было проведено множество экспертиз, включая психолого-психиатрическую, которая заключила: обвиняемый вменяем и способен нести ответственность за содеянное.

"Допрошено около сотни свидетелей, проведены осмотры места происшествия, предметов и документов. Объем материалов дела составил более 10 томов, - рассказала пресс-секретарь ведомства Александр Шульга. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин примет участие в ПМЭФ
Песков назвал возможные условия поставок вакцины от COVID-19 в Словакию
За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг