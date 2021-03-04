Уральца будут судить за гибель восьми человек из-за поджога дома

В Екатеринбурге завершено расследование пожара в жилом бараке, где в прошлом году погибли люди. В поджоге и убийстве обвиняется местный житель 1991 года рождения.

Ночью 14 марта 2020 года фигурант поджег подъезд дома на улице Шефской - тогда огонь уничтожил только вещи в одной из квартир. Вечером 26 марта обвиняемый повторил "опыт" - в этот раз загорелся двухэтажный деревянный дом по улице Омской. В результате пожара погибли восемь человек.

"В частности, от отравления угарным газом на месте скончались шестеро, также смерть еще одного мужчины наступила от комбинированного отравления окисью углерода и этиловым спиртом. Кроме того, еще одна женщина, у которой было диагностировано 80 процентов ожогов площади тела, умерла на следующий день в больнице", - уточнила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

Эксперты с самого начала предполагали, что дома загорелись не сами по себе, что с вероятностью 80 процентов причина была криминальная. В ходе расследования версия подтвердилась. В обоих случаях обвиняемый был пьян, использовал легковоспламеняющуюся жидкость, и, устроив пожар, скрывался с места происшествия.

"Рано утром второго апреля сотрудники ГИБДД на месте очередного пожара в бараке задержали ранее не судимого местного жителя. Они передали его сыщикам угрозыска, а те, проанализировав информацию, пришли к мнению: молодой человек может иметь отношение к серии поджогов. Так оно и вышло", - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Было возбуждено дело об убийстве общеопасным способом и уничтожении чужого имущества. Как отмечают в региональном Следственном комитете, было проведено множество экспертиз, включая психолого-психиатрическую, которая заключила: обвиняемый вменяем и способен нести ответственность за содеянное.

"Допрошено около сотни свидетелей, проведены осмотры места происшествия, предметов и документов. Объем материалов дела составил более 10 томов, - рассказала пресс-секретарь ведомства Александр Шульга. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд".