Депутат Рады призвал украинцев готовиться к голоду

Украинцам следует готовиться к голоду. Об этом заявил депутат Верховной Рады Илья Кива. Так он прокомментировал слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, который четвертого марта констатировал неприятный факт - Украину накрыла третья волна коронавирусной инфекции. "Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем, окончательно убьет средний и малый бизнес", написал Кива в Facebook.

Красный уровень эпидемиологической угрозы объявлен в Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. Ухудшается ситуация и в других регионах. Система здравоохранения Украины испытывает колоссальные перегрузки. Скорее всего, правительству придется прибегнуть к жесткому сценарию. Других инструментов борьбы с пандемией у Киева нет, пишет РИА Новости. "Не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина спасет", - сказал Шмыгаль.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал непечатным словом применяемую в стране вакцину от COVID-19. Политик подчеркнул, что у закупленного украинским минздравом препарата CoviShield много побочных эффектов. В стране эта нехорошая вакцина появилась из-за "коррупции и профнепригодности".