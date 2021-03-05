Донором для "Русского Прадо" от УАЗа может стать Isuzu

Глава УАЗа Адиль Ширинов решительно заявил, что проект по новому "Патриоту" не мёртв, а лишь приостановлен. Он также отметил, что компания ведёт поиски партнёров, и один из них, кажется, известен наверняка.

Новым партнёром УАЗа может стать Isuzu, пишет Drom со ссылкой на источники на заводе, поэтому платформой для новых моделей российской марки выступит Isuzu D-Max/MU-X. По предположению издания, в том случае, если иностранное шасси смогут "скрестить" с патриотовским, то на конвейер Ульяновского завода встанут две модели: собственно уазовская и Isuzu.

Открытым остаётся вопрос по моторной гамме, но, благо, выбирать есть из чего, по крайней мере, было полгода назад.

Партнёрство с Izuzu может открыть для УАЗа перспективы по обновлению и коммерческого модельного ряда.

Напомним, в феврале 2021 год стало известно, что Sollers, в который входит УАЗ, и Isuzu создали новое совместное предприятие. При этом старое - ООО "Исузу Соллерс", организованное в 2018 году, не закрыто и продолжает быть убыточным на многомиллионные суммы.