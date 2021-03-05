Онищенко назвал коронавирус SARS-CoV-2 "довольно консервативным"

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал наблюдаемые сейчас мутации коронавируса - обычным явлением, добавив, что SARS-CoV-2 более консервативен в этом плане, чем, например, грипп.

Онищенко прокомментировал информацию о появлении на севере Италии "нигерийского" штамма. Местные ученые боятся, что имеющиеся вакцины окажутся малоэффективными и не смогут защитить. "Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека. Вот это будет новый штамм", - цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Онищенко, правильнее говорить "подтипы" коронавируса. И рано бить тревогу, что вакцины не справятся со своей задачей. Они будут работать, вероятность этого очень высока, подытожил врач.