Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить работу сервиса

Американская компания Twitter подтвердила, что скорость работы соцсети в России действительно была снижена. Ограничения носят широкомасштабный характер, то есть распространяются на всех пользователей. "Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента", - цитирует Reuters представителя компании.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор, ранее неоднократно просивший соцсеть удалить запрещенный контент, перешел от слов к делу. В частности, была ограничена скорость работы сервиса. Пока мера коснулась только фотографий и видеоконтента, то есть пользователи могут беспрепятственно обмениваться сообщениями, подчеркнул заместитель главы ведомства Вадим Субботин. По его словам, Twitter может быть полностью заблокирован в РФ, если не удалит свыше трех тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. "Меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом", - добавили в ведомстве.