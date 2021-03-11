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11.03.2021 01:57
Рубрика: Общество

Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить работу сервиса

Американская компания Twitter подтвердила, что скорость работы соцсети в России действительно была снижена. Ограничения носят широкомасштабный характер, то есть распространяются на всех пользователей. "Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента", - цитирует Reuters представителя компании.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Роскомнадзор может ограничить работу других ресурсов после Twitter

Напомним, 10 марта Роскомнадзор, ранее неоднократно просивший соцсеть удалить запрещенный контент, перешел от слов к делу. В частности, была ограничена скорость работы сервиса. Пока мера коснулась только фотографий и видеоконтента, то есть пользователи могут беспрепятственно обмениваться сообщениями, подчеркнул заместитель главы ведомства Вадим Субботин. По его словам, Twitter может быть полностью заблокирован в РФ, если не удалит свыше трех тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. "Меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом", - добавили в ведомстве.

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Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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