Глава Toyota - Apple: Каждый может сделать авто, но будьте готовы к ответу

Акио Тойода, глава Toyota, в выступлении на заседании Японской ассоциации производителей автомобилей, которую он также возглавляет, предупредил Apple о том, чтобы компания готовилась отвечать перед теми, кому она будет продавать свои машины.

"Все, кто располагает необходимыми ресурсами, может сегодня выпустить автомобиль, но я надеюсь, что Apple понимает всю меру ответственности, которая ляжет на их плечи после вступления на новое поле, - сказал Тойода. - Они должны быть готовыми отвечать перед своими клиентами и всякий раз в течение всего существования компании приспосабливаться к изменениям, происходящим в отрасли".

Также господин Тойода подчеркнул, что не видит угрозы со стороны Apple, добавив, что новой компании предстоит решать множество проблем, начиная от закупок или производства комплектующих до утилизации транспортных средств после десяти лет их эксплуатации.

Знает ли Тойода о планах Apple больше, чем кто-то в мире? Напомним, что производитель мобильных устройств официально до сих пор не анонсировал начало своей деятельности на автомобилестроительном поприще. Но предпосылки к этому всё-таки есть: например, болтливые представители некоторых компаний.