Названы лидеры кинопроката за 11-14 марта

Далее следует фантастико-комедийная мелодрама Алексея Нужного с бюджетом 200 млн руб "Пара из будущего" - 117 млн руб и 379 млн руб на второй неделе показов. К вечеру пятницы эту картину посмотрели в кинозалах уже 1 млн россиян.
На третьем месте анимационно-игровая комедия Тима Стори "Том и Джерри" - 60 млн руб и 554.5 млн руб за 18 дней показов.
Четвертая строчка у комедийной ретро-мелодрамы Дмитрия Ефимовича с бюджетом 95 млн руб "Батя" - 52 млн руб и 462.5 млн рублей на четвертой неделе демонстрации с учетом превью.
И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд сказка Олега Погодина с бюджетом 800 млн руб "Конёк-горбунок" - 51.5 млн руб и 1 млрд 103,5 млн рублей за 25 дней показов.
"Бывшая" - мистический триллер Евгения Пузыревского с бюджетом 50 млн руб собрал в 969 кинотеатрах лишь 12.5 млн руб.