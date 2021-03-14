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14.03.2021 16:06
Рубрика: Культура

Названы лидеры кинопроката за 11-14 марта

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
По предварительным данным, во главе кассы кинопроката России за 11-14 марта остался диснеевский анимационный фильм Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Пола Бриггса и Джона Рипы "Райя и последний дракон" - 169 млн рублей и 546 млн рублей за 11 дней показов.
Кадр из фильма "Пара из будущего". Фото: kinopoisk.ru

Далее следует фантастико-комедийная мелодрама Алексея Нужного с бюджетом 200 млн руб "Пара из будущего" - 117 млн руб и 379 млн руб на второй неделе показов. К вечеру пятницы эту картину посмотрели в кинозалах уже 1 млн россиян.

Фото: Предоставлено Владимиром Алейниковым
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На третьем месте анимационно-игровая комедия Тима Стори "Том и Джерри" - 60 млн руб и 554.5 млн руб за 18 дней показов.

Четвертая строчка у комедийной ретро-мелодрамы Дмитрия Ефимовича с бюджетом 95 млн руб "Батя" - 52 млн руб и 462.5 млн рублей на четвертой неделе демонстрации с учетом превью.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд сказка Олега Погодина с бюджетом 800 млн руб "Конёк-горбунок" - 51.5 млн руб и 1 млрд 103,5 млн рублей за 25 дней показов.

"Бывшая" - мистический триллер Евгения Пузыревского с бюджетом 50 млн руб собрал в 969 кинотеатрах лишь 12.5 млн руб.

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