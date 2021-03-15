14-й Фестиваль ирландского кино в России объявил свою программу

Новости

Эксперты назвали самый энергозатратный на юге России месяц зимы 15:57
Истребители МиГ-35 переданы в войска 15:52
В морозы "Россети Юг" подключили к системе свыше 900 потребителей 15:51
Бетербиев: Если буду драться по правилам ММА, попрошу Хабиба помочь 15:45
СК начал проверку после отравления шестерых детей газом в КБР 15:27
Экс-таможенник из Петербурга отправлен в СИЗО по делу о 20-миллионной взятке 15:26
В Минздраве назвали способ продления жизни на 25 лет 15:25
Программный директор "Кинотавра" стала членом Европейской киноакадемии 15:24
Вратарь "Рубина" Дюпин прокомментировал вызов в сборную России 15:08
Захвативший заложницу в Северодвинске пройдет психиатрическую экспертизу 15:02
Посольство РФ в Мьянме усилило меры безопасности 14:40
Мэр Таллина призвал начать переговоры о поставках "Спутника V" в Эстонию 14:28
Украина передала РФ останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне 14:20
Видео: В Кузбассе построили рекордно высокую башню из блинов 14:20
В Москве задержана звезда шоу "Пацанки" Диана Субботина 14:12
Петербургская учительница уволилась из-за роликов в TikTok 14:09
Израиль планирует летом начать принимать зарубежных туристов 14:08
На западе Крыма создадут новый туристический кластер 13:55
"Спутник V" будут выпускать в Италии, Испании, Франции и Германии 13:54
В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся школьников 13:53
Петербурженка с тортом в виде "Хищника" победила в конкурсе кондитеров 13:53
В Калининграде сотрудника банка осудили за кражу 5 млн рублей у клиентов 13:50
Вице-спикер Рады: На Украине может быть введен жесткий карантин 13:50
Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей 13:48
Песков заявил о зарубежных попытках политизации темы вакцин 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
15.03.2021 15:10
Рубрика: Культура

14-й Фестиваль ирландского кино в России объявил свою программу

Показы фестиваля состоятся в Москве (киноцентр "Октябрь") и Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский Экспресс) с 17 по 28 марта. Фильмы программы будут посвящены отношениям людей, взаимопониманию и любви - всему, что помогло пережить непростой 2020 год. Необычайная история искренней дружбы в яркой и доброй сказке станет первой ласточкой весны. Долгожданный анимационный фильм "Легенда о волках" от студии Cartoon Saloon откроет фестиваль 17 марта в 20:00. Ошеломляющие 100% рейтинга зрителей и 99% рейтинга критиков, 92 строчка в Топ-250 лучших фильмов на портале "Кинопоиск", номинация на "Золотой Глобус" - лишь некоторые из поводов увидеть чудесный новый мультфильм на большом экране премьерного зала киноцентра "Октябрь".

Традиционный ирландский юмор по-прежнему остается одной из самых выразительных черт мартовского смотра. Сборник комедийных короткометражек расскажет о жизни самых разных персонажей: мечтающем о счастье бармене, амбициозной помощнице пилота, жителе маленького городка в Ирландии, операторе колл-центра, и даже об алгоритме! Важным дополнением к игровым фильмам станет актуальная документальная короткометражка "Как влюбиться во время пандемии", номинированная на множество премий. Документальная линия продолжится эксцентричным портретом современного ирландского художника Шона Хиллена в фильме "Завтра суббота". О трогательных и полных комедийных коллизий взаимоотношениях дяди-миллениала и его младшего племянника расскажет роуд-муви "Дяди тоже люди". Дуэт звезд Голливуда Эмили Блант ("Дьявол носит Прада") и Джейми Дорнана ("50 оттенков серого") можно будет увидеть в комедии "Дикая парочка", которую критики издания Indie Wire отметили за свежесть творческого решения: "Нельзя придумать большей карикатуры на ирландскую культуру, даже если бы ее писали эльфы, а режиссером была бы пинта Гиннеса". Дух бунтарского взросления и ирландского самосознания отразится в фильме закрытия фестиваля "Пацаны" с Дином-Чарльзом Чапманом ("Игра Престолов") и Аней Тейлор-Джой ("Ход королевы") в главных ролях. На фестивале будет и повод для ностальгии - единственный ретроспективный показ фильма "Синг Стрит" ("Рок-н-рольщики") состоится в рамках фестиваля 22 марта.

Серьезные драматические картины также нашли свое место в программе 14-ого Фестиваля ирландского кино. Глубокие травмы и сложности взаимоотношений внутри семьи раскроются в напряженной атмосфере и превосходном визуальном воплощении фильмов "Из огня да в полымя" и "Роуз играет Джули". Поклонники сериала "Половое воспитание" будут рады увидеть его главную героиню, актрису Эмму Маккей в таинственной и мрачной картине "Холодное озеро", которая расскажет о том, как сложно хранить страшные секреты, особенно если они не твои. Криминальная драма "За чертой закона" - первый полнометражный фильм режиссера Пэдди Слэттери, у которого за плечами 10 лет успешных короткометражных фильмов и номинация на IFTA. Раскрывая историю двух братьев, оказавшихся по разные стороны закона, Пэдди проливает свет на состояние ирландского общества, погрязшего в замолчанных грехах. Фильм "Стойкая броня" впечатлит зрителей, влюбленных в жесткие драмы в духе "Острых козырьков" и "Банд Нью-Йорка", где лояльность делу и семье может стоить рек пролитой крови.

Подробная информация на сайте фестиваля.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Песков объяснил заявление Лукашенко про друзей
В Швеции объявили о намерении оформить заказ на "Спутник V"
ФИФА подозревает в употреблении допинга трех российских игроков
За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах
Алексей Герман: Легко ли быть сегодня патриотом
Павел Прилучный - о смысле жизни и новых ролях