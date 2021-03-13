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Вышел трейлер фильма "Дублинские дебоширы" с Аней Тейлор-Джой

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    13.03.2021, 17:34
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился трейлер ирландско-американского фильма Here Are the Young Men, который у нас в прокате получит название "Дублинские дебоширы".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер хоррора Сэма Рэйми "Нечисть" с "Ниганом" из "Ходячих"

Синопсис не слишком содержателен: "Компания молодых людей отрывается по полной. Свое первое лето взрослой жизни они проводят в токсичных компаниях, безбашенных вечеринках и жестких потасовках".

Зато обращает на себя внимание целая россыпь молодых звёзд в касте: замечательная Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Финн Коул ("Острые козырьки"), Дин-Чарльз Чепмен ("1917", "Игра престолов"), Фердия Уолш-Пило ("Викинги", "Рок-н-рольщики"). Плюс - Трэвис Фиммел ("Викинги", "Воспитанные волками"), Конлет Хилл ("Игра престолов", "Дублинские убийства"), Ралф Айнесон (серия фильмов про Гарри Пооттера) и Сьюзен Линч ("Интервью с вампиром", "Доктор Кто").

Режиссёр и сосценарист - Оуэн Мэкен.

До российского проката фильм доберётся 29 апреля.

Трейлер (18+) доступен на YouTube.

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