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Рубрика: Экономика

Экономист назвал лучшее время для выгодной продажи доллара

Экономист Антон Емельянов напомнил, что при дорожающей нефти высок риск падения курса доллара, поэтому от зеленых бумажек лучше начать избавляться.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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"Продажа валюты может оказаться удачной во время роста цен на черное золото. Экспортеры получают большой объем валютной выручки, которая давит на валютный рынок", - поделился своим мнением эксперт. Он посоветовал открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства. "Сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний. В этом случае можно хорошо заработать, но необходимо помнить о высоких рисках", - цитирует Емельянова агентство "Прайм".

Ранее "Российская газета" обратила внимание читателей на интересный факт: нефть дорожает, а рубль слабо реагирует на происходящее. В первую очередь это связано с санкционными рисками. "Должно произойти какое-то чудо, чтобы за доллар стали давать менее 73 рублей", - заявил главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. В то же время многие эксперты уверены, что к инвесторам уже приходит понимание недооцененности российской валюты.

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