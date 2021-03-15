Экономист назвал лучшее время для выгодной продажи доллара

Экономист Антон Емельянов напомнил, что при дорожающей нефти высок риск падения курса доллара, поэтому от зеленых бумажек лучше начать избавляться.

"Продажа валюты может оказаться удачной во время роста цен на черное золото. Экспортеры получают большой объем валютной выручки, которая давит на валютный рынок", - поделился своим мнением эксперт. Он посоветовал открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства. "Сегодня для частных инвесторов открыты возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний. В этом случае можно хорошо заработать, но необходимо помнить о высоких рисках", - цитирует Емельянова агентство "Прайм".

Ранее "Российская газета" обратила внимание читателей на интересный факт: нефть дорожает, а рубль слабо реагирует на происходящее. В первую очередь это связано с санкционными рисками. "Должно произойти какое-то чудо, чтобы за доллар стали давать менее 73 рублей", - заявил главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. В то же время многие эксперты уверены, что к инвесторам уже приходит понимание недооцененности российской валюты.