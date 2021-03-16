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16.03.2021 09:43
Рубрика: Происшествия

На Алтае еще два бизнесмена попались на взятках главе минздрава

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

Следственные органы Республики Алтай предъявили обвинения в даче взяток еще двум предпринимателям, проходящим по делу главы минздрава Сергея Коваленко. Руководители компаний-поставщиков медтоваров из Новокузнецка и Барнаула с помощью так называемых "откатов" получали крупные госконтракты на поставку медоборудования и средств индивидуальной в республиканские больницы.

По словам представителя следственного управления СК РФ по Республике Алтай Олеси Тодоковой, 39-летний руководитель компании из Новокузнецка обвиняется в даче крупной взятки - в размере 620 тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги он передал министру здравоохранения республики Сергею Коваленко и его помощнику за заключение прямых контрактов на поставку средств защиты.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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А 65-летний гендиректор коммерческой организации из Барнаула с июня по декабрь 2020 года, по версии следствия, передал чиновникам минздрава частями не менее 2,6 миллиона рублей за победы в электронных аукционах двух подконтрольных ему компаний. Министерское покровительство позволило бизнесмену получить дорогостоящие контракты на поставку медицинского оборудования для республиканской больницы.

Напомним, что это уже не первые обвиняемые по "делу минздрава". 10 марта в Горно-Алтайске задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Их обвинили в получении взяток в особо крупном размере и взяли под стражу на два месяца. Предварительно следователи называли суммы откатов от компаний-поставщиков - свыше 4,6 миллиона рублей.

Но по ходу расследования масштабы "взяточных" значительно возросли. 12 марта обвинения были предъявлены руководителям компаний из Новосибирска и Новосибирской области, которые передали чиновникам минздрава в общей сложности более 13 миллионов за лоббирование интересов их фирм. С учетом вклада взяткодателей из Барнаула и Новокузнецка общий объем "откатных" уже вырос до 16 миллионов рублей. В доме министра здравоохранения в тайнике, оборудованном в надворном туалете, следователи обнаружили чуть более 5,8 миллиона рублей.

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