УАЗ лишился своего испытательного центра. Его продали бизнесмену

Ульяновский автозавод начал процесс реструктуризации бизнеса, которая призвана оптимизировать работу предприятия и получить необходимые для его развития деньги. Первым УАЗ реализовал свой испытательный центр.

Как объяснил генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов, необходимый функционал для испытаний есть у сторонних организаций, приведя в пример НАМИ и его Дмитровский полигон.

Испытательный центр УАЗа мог купить владелец компании по производству спецавтомобилей ООО "Автодом" Дмитрий Кондратьев. Сделка была совершена в январе, её сумма - 45 миллионов рублей.

"Здание в 5000 м2 с оборудованием "под ключ" теперь будет использоваться ООО "Автодом" Дмитрия Кондратьева, - пишет 73online. - Компания занимается поставками автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП). Среди заказчиков - Федеральное медико-биологическое агентство, Министерства обороны и здравоохранения Российской Федерации".

На УАЗе деталей сделки не раскрыли, но подтвердили, что здание проданного центра будет использоваться для совместного с "Автодомом" проекта - производства машин на шасси УАЗ.

Напомним, в рамках оптимизации бизнеса УАЗ приостановил разработку нового "Патриот" - "русского Prado", который в конечном счёте может получить платформу Isuzu.