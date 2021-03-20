Конгрессмен США пошутил над Байденом и оценил ответ Путина

Член палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал Джо Байдена за отказ общаться с российским президентом Владимиром Путиным. "Диалог двух лидеров не закончится как "Рокки IV". Я не думаю, что Байден победит", - цитирует телеканал Fox News Гетца.

По мнению политика, российский президент очень эффектно ответил на слова Байдена.

Гетц также пошутил над вице-президентом Камалой Харрис. Якобы здороваясь с президентом, она каждый раз пытается почувствовать его пульс. Между тем в социальных сетях активно обсуждают падение президента Байдена несколько раз на трапе самолета. В администрации пояснили, что причиной послужили "сильные порывы ветра".