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Рубрика: В мире

Конгрессмен США пошутил над Байденом и оценил ответ Путина

Текст: Александр Саможнев

Член палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал Джо Байдена за отказ общаться с российским президентом Владимиром Путиным. "Диалог двух лидеров не закончится как "Рокки IV". Я не думаю, что Байден победит", - цитирует телеканал Fox News Гетца.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По мнению политика, российский президент очень эффектно ответил на слова Байдена.

Гетц также пошутил над вице-президентом Камалой Харрис. Якобы здороваясь с президентом, она каждый раз пытается почувствовать его пульс. Между тем в социальных сетях активно обсуждают падение президента Байдена несколько раз на трапе самолета. В администрации пояснили, что причиной послужили "сильные порывы ветра".

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