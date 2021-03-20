Новый седан Kia K8: "живые" фото экстерьера и интерьера

Компания Kia уже раскрыла на официальных изображениях внешность и салон нового седана K8. Фотошпионы даже успели частично рассекретить внутреннее убранство перспективной модели.

Теперь появились "живые" снимки как экстерьера, так и интерьера премиального корейского автомобиля. Соответствующие фотографии опубликовал портал The Korean Car Blog.

K8 представляет собой седан в стиле фастбека. Снаружи четырёхдверка получила безрамочную ромбовидную решётку радиатора со встроенным передним бампером, узкие фары, единый горизонтальный фонарь, задний бампер с разведёнными выхлопными патрубками, крупный хромированный молдинг, соразмерный спойлер.

Внутри K8 может похвастать передней панелью с современной архитектурой, с широким планшетом комбинации приборов и мультимедиа, а также фирменным рулевым колесом с новым логотипом Kia, селектором трансмиссии в виде шайбы. При этом управление климатической системой осуществляется при помощи сенсорной панели. В салоне преобладает отделка из кожи Nappa, натурального дерева, металла. Присутствуют и ромбовидные узоры.

Дебют K8, преемника К7, запланирован на весну текущего года. Модель предложит достойную динамику и ходовые качества высокого уровня. По предварительной информации, седан оснастят системой полного привода в паре с 300-сильным бензиновым мотором объёмом 3,5 литра. Ожидается и гибридная силовая установка с турбонаддувом.