Вильфанд: Снег в Москве растает в первой декаде апреля

Снег в Москве полностью растает в апреле. А начнется процесс в третьей декаде марта. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее он заявил, что предстоящая весна в центре европейской части страны не будет ранней. Быстрого таяния снега и бурного половодья синоптики не прогнозируют.

За зиму в столице России выпало 174 сантиметра снега при норме 150 сантиметров. В прошлом месяце был побит рекорд по осадкам. Самым снежным оказался период 12 по 14 февраля (45 см).

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" рассказал, что в апреле температура воздуха будет на 3,5 градуса выше климатической нормы, природа станет просыпаться на глазах, снег растает в самом начале месяца. "Не исключен заток холода с 5 по 10 апреля", - предупредил метеоролог.