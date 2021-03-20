Захарова прокомментировала падение Байдена на трапе самолета

В шутливой манере прокомментировала падение на трапе самолета президента США Джо Байдена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Инцидент с американским лидером произошел в пятницу. Видео появилось в социальных сетях и вызвала общественный резонанс. Падение Байдена в пресс-службе администрации объяснили "ветреной погодой". "Странно, что не "русские хакеры" под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В четверг хозяин Белого дома во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента страны Камалу Харрис. Ранее он забыл имя главы Пентагона, хотя военный стоял за спиной президента во время его речи.