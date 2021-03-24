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Эван Питерс сыграет маньяка Джеффри Дамера в сериале Райана Мерфи

Новости
    24.03.2021, 12:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Любимчик Райана Мёрфи (да и наш тоже, чего уж там) Эван Питерс сыграет главную роль в новом сериале автора "Американской истории ужасов", "Американских историй ужасов" и "Американской истории преступлений".

Фото: twitter.com/ screenrant
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Говорим мы сейчас про давно обещанное шоу про реально существовавшего маньяка Джеффри Дамера, гомосексуалиста-некрофила и людоеда, до смерти забитого в тюрьме в 1994-м другим сидельцем.

Как передает Deadline, кроме Питерса в сериале Netflix "Монстр: История Джеффри Дамера" (Monster: The Jeffrey Dahmer Story), сыграют Ричард Дженкинс ("Клиент всегда мертв") - отца Дамера Лайонела, и Пенелопа Энн Миллер - его мать Джойс.

Обещано освещение как минимум десяти (из семнадцати выявленных) чудовищных преступлений каннибала.

Мерфи - сопродюсер и сценарист. Пилот снимет Карл Франклин ("Охотник за разумом", "Винил", "Карточный домик").

Точная дата релиза еще не названа.

В 2017 году вышел фильм Марка Майерса "Мой Друг Дамер" с Россом Линчем в главной роли.

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