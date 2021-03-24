Власти Югры помогут певице Маниже с тканью для костюма к "Евровидению"

Российская певица Манижа планирует выступить на "Евровидении" в костюме, сшитом из лоскутков, присланных со всей страны. С получением тканей из ХМАО, которые присущи одежде северных народов, у нее возникли сложности.

Команде исполнительницы пообещали помочь в правительстве Югры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента культуры Артура Латыпова.

Уточняется, что в руководство автономного округа по такому вопросу пока еще никто не обращался.

Напомним, артистка родом из Таджикистана. На конкурсе "Евровидение", который пройдет 18-22 мая в Роттердаме, она выступит с песней Russian Woman.

Ее клип с песней для "Евровидения" стал третьим по числу просмотров на YouTube-канале музыкального конкурса: его увидели больше пяти миллионов человек.

Само произведение попало в центр скандала - общественники просят проверить текст композиции на наличие в нем "противоправных высказываний". В СК обещали рассмотреть обращение в установленном законом порядке.

Кстати

Манижа стала героиней документального фильма о представительницах этнических меньшинств, которые решили однажды приехать в Москву. Ее мать, Наджиба, в 1994 году бежала из Душанбе из-за травли русскоязычного населения. Певица говорит, что из-за культурных стереотипов на родине ее не принимают, поэтому она не чувствует себя ни русской, ни таджичкой.