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24.03.2021 14:01
Рубрика: Культура

Власти Югры помогут певице Маниже с тканью для костюма к "Евровидению"

Текст: Юлия Мякишева

Российская певица Манижа планирует выступить на "Евровидении" в костюме, сшитом из лоскутков, присланных со всей страны. С получением тканей из ХМАО, которые присущи одежде северных народов, у нее возникли сложности.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Команде исполнительницы пообещали помочь в правительстве Югры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента культуры Артура Латыпова.

Уточняется, что в руководство автономного округа по такому вопросу пока еще никто не обращался.

Напомним, артистка родом из Таджикистана. На конкурсе "Евровидение", который пройдет 18-22 мая в Роттердаме, она выступит с песней Russian Woman.

Ее клип с песней для "Евровидения" стал третьим по числу просмотров на YouTube-канале музыкального конкурса: его увидели больше пяти миллионов человек.

Само произведение попало в центр скандала - общественники просят проверить текст композиции на наличие в нем "противоправных высказываний". В СК обещали рассмотреть обращение в установленном законом порядке.

Кстати

Манижа стала героиней документального фильма о представительницах этнических меньшинств, которые решили однажды приехать в Москву. Ее мать, Наджиба, в 1994 году бежала из Душанбе из-за травли русскоязычного населения. Певица говорит, что из-за культурных стереотипов на родине ее не принимают, поэтому она не чувствует себя ни русской, ни таджичкой.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Культура Культурный обмен Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО "Евровидение-2021"

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