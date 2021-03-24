Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны

Смартфоны знают о нас абсолютно все - с кем мы общаемся, где были в определенный промежуток времени. Одним из таких сервисов является "Google Хронология" - она постоянно фиксирует, где находился пользователь в тот или иной момент и сколько часов там провел. О том, почему важно ее отключить, рассказал Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

"Взлом посторонним человеком "Google Хронологии" может привести к компрометации личной информации (например, человека по привычному маршруту могут физически отследить недоброжелатели), а учитывая синхронизацию с учетной записью Google, одновременно со взломом можно лишиться также почты и других сервисов", - заявил эксперт.

Чтобы удалить историю местоположений, нужно проделать следующую цепочку действий: Google карты > Настройки > Личные данные > отключить Хронологию.

"Учтите, что даже если вы отключите Хронологию, сама компания Google все равно продолжит вас отслеживать через другие сервисы и поисковые запросы. Придется отключить также в настройках аккаунта "Историю приложений и веб-поиска", - добавил Бодров.

Кроме того, специалист предупредил, что "Google Хронология" далеко не единственное приложение, которое собирает данные о вас в рекламных целях. "Если вы хотите полностью избавиться от слежки, надо купить кнопочный телефон", - заключил Бодров.