У сериала "Соколиный глаз" появится спин-офф

"Сольный" сериал про Клинта Бартона, Соколиного глаза (Джереми Реннер), еще не вышел, а уже обзавелся потенциальным спин-оффом.

Как передает Variety, ссылаясь на инсайдера, речь там пойдет про глухую супергероиню-индианку Эхо (в шоу про Глаза ее сыграет дебютантка Алаква Кокс), также известную как Ронин.

"В миру" Эхо - Майя Лопес. Отличается она тем, что зеркально умеет "переснимать" манеру боя любого противника. Что делает ее грозным оппонентом зла. А странное пятно на лице девушки - это след от кровавой ладони умирающего отца Безумного коня, погубленного криминальным босом Кингпином.

Marvel Studios is developing a Hawkeye spinoff show for Disney+ centered around the Native American deaf hero Maya Lopez, played by Alaqua Cox. https://t.co/mGMK3a7hPB pic.twitter.com/4BMFQBNW3u — Screen Rant (@screenrant) March 22, 2021

Над сценарием пилота работают супруги Этан (третьи "Люди в чёрном", "Бивис и Батт-Хед", "Царь горы", "Американский папаша!") и Эмили Коэн.

A Disney+ series centered around Maya Lopez aka ECHO, played by Alaqua Cox, is in early development.

[SOURCE: https://t.co/8aj3fGQkMN] pic.twitter.com/cxI2mqfsRl — moon knight updates (@moonknightnews) March 22, 2021

В Disney в комментарии отказали.

Эхо дебютировала в 1999-м в комиксе про слепого супергероя Сорвиголову, которому сначала была противником (так как считала его виновным в смерти папеньки), но через несколько номеров к борцу за справедливость присоединилась как вспомогательный персонаж, опомнившись.

Премьера "Соколиного глаза", в первом сезоне которого обещаны восемь эпизодов, заявлена на конец текущего года.