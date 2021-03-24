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У сериала "Соколиный глаз" появится спин-офф

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    24.03.2021, 11:42
Текст:   Олег Усков

"Сольный" сериал про Клинта Бартона, Соколиного глаза (Джереми Реннер), еще не вышел, а уже обзавелся потенциальным спин-оффом.

Фото: youtube.com/ MasterKilik
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Как передает Variety, ссылаясь на инсайдера, речь там пойдет про глухую супергероиню-индианку Эхо (в шоу про Глаза ее сыграет дебютантка Алаква Кокс), также известную как Ронин.

"В миру" Эхо - Майя Лопес. Отличается она тем, что зеркально умеет "переснимать" манеру боя любого противника. Что делает ее грозным оппонентом зла. А странное пятно на лице девушки - это след от кровавой ладони умирающего отца Безумного коня, погубленного криминальным босом Кингпином.

Над сценарием пилота работают супруги Этан (третьи "Люди в чёрном", "Бивис и Батт-Хед", "Царь горы", "Американский папаша!") и Эмили Коэн.

В Disney в комментарии отказали.

Эхо дебютировала в 1999-м в комиксе про слепого супергероя Сорвиголову, которому сначала была противником (так как считала его виновным в смерти папеньки), но через несколько номеров к борцу за справедливость присоединилась как вспомогательный персонаж, опомнившись.

Премьера "Соколиного глаза", в первом сезоне которого обещаны восемь эпизодов, заявлена на конец текущего года.

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