Российские фигуристы выиграли командный зачет чемпионата мира

Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию, который завершился в Стокгольме. Наши спортсмены выиграли три золотых награды из четырех возможных.

В танцах на льду победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в турнире одиночниц - Анна Щербакова. Больше того, наши девушки впервые в истории заняли весь пьедестал: "серебро" завоевала Елизавета Туктамышева, "бронзу" - Александра Трусова. Еще одна бронзовая медаль на счету парников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Всего российские фигуристы взяли шесть медалей, оставшись без призов только в мужском одиночном катании. Чемпионом мира в этом виде программы стал американец Натан Чен.

Сборная США как раз и заняла второе место в медальном зачете (1 золотая и 1 серебряная награды). Третий результат у команды Японии (1 серебряная и 1 бронзовая награды).