Вышел трейлер "карантинного" хоррора Бена Уитли "На Земле"

Таинственный хоррор "На Земле" (In The Earth), который создатель "Высотки" и "Перестрелки" Бен Уитли по-тихому снял на карантине за две недели, обзавелся первым трейлером.

Уитли выступил режиссером и сценаристом проекта. По сюжету на планету обрушился смертоносный вирус. На чем крипота не иссякает: ученый и сотрудник природного заказника отправляются как-то в лес "для рутинной проверки оборудования", а там - "ужасающий трип через самую сердцевину тьмы"!

Профильная пресса картину очень хвалит.

В ролях: Джоэль Фрай ("Игра престолов", "Плебеи"), Рис Шерсмит ("Доктор Кто"), Хейли Сквайрс ("Электрические сны Филипа К. Дика"), Эллора Торчия ("Убийство на пляже"), Марк Монеро ("Доктор Кто"), Джон Холлинворт ("Ход королевы").

Премьера - 23 апреля.

Уитли тем временем уже подписан на сиквел ребута "Расхитительницы гробниц" - про молодую Лару Крофт, и продолжение шаркосплотейшн монстрмуви "Мег".