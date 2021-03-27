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Вышел трейлер "карантинного" хоррора Бена Уитли "На Земле"

Новости
    27.03.2021, 15:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Таинственный хоррор "На Земле" (In The Earth), который создатель "Высотки" и "Перестрелки" Бен Уитли по-тихому снял на карантине за две недели, обзавелся первым трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
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Уитли выступил режиссером и сценаристом проекта. По сюжету на планету обрушился смертоносный вирус. На чем крипота не иссякает: ученый и сотрудник природного заказника отправляются как-то в лес "для рутинной проверки оборудования", а там - "ужасающий трип через самую сердцевину тьмы"!

Профильная пресса картину очень хвалит.

В ролях: Джоэль Фрай ("Игра престолов", "Плебеи"), Рис Шерсмит ("Доктор Кто"), Хейли Сквайрс ("Электрические сны Филипа К. Дика"), Эллора Торчия ("Убийство на пляже"), Марк Монеро ("Доктор Кто"), Джон Холлинворт ("Ход королевы").

Премьера - 23 апреля.

Уитли тем временем уже подписан на сиквел ребута "Расхитительницы гробниц" - про молодую Лару Крофт, и продолжение шаркосплотейшн монстрмуви "Мег".

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