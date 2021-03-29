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29.03.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

СК: Тургруппа в Хибинах, где погибла девочка, не должна была идти в горы

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Тургруппа из Санкт-Петербурга, которая попала под снежный обвал на горе Маннепахк в Хибинах, вообще не должна была подниматься в гору. Об этом сообщили в СУ СКР по Мурманской области.
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Мурманской области Фото: Пресс-служба СУ СКР по Мурманской области
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Мурманской области

Поход был организован детским домом творчества (ДДТ) Приморского района Санкт-Петербурга, на базе которого действует молодежная общественная организация спортивного туризма и экстремальных видов спорта "СКИФ". Для тургруппы руководство дома творчества разработало маршрут Санкт-Петербург - станция Имандра - ручей Маннепахк - выход под перевал Северный Чорргор - ручей Маннепахк - река Маннепахкуай - озеро Гольцовое - река Кунийок - перевал Кукисвумчорр - поселок 25 км - Апатиты - Санкт-Петербург. Он был согласован маршрутно-квалификационной комиссией Приморского района Санкт-Петербурга и предполагал передвижение строго по равнинной местности, без подъема в предгорья и горный массив. По этой причине дети не были обеспечены средствами противолавинной безопасности.

В Апатитах арестован руководитель тургруппы, в которой погибла девочка

Приведя группу в район западного отрога горы Маннепахк, старший группы решил сэкономить время и срезать путь. Для этого он отклонился от запланированного безопасного маршрута и привел группу к вершине отрога горы.

С этой вершины группа спустилась по лощине. Руководитель похода не учел того, что на склоне скопились большие массы снега, которые в любой момент могли сорваться вниз. Один из взрослых участников группы напомнил ему об этом, но тот самонадеянно проигнорировал предупреждение.

Первыми по лощине начали спускаться один из взрослых и шестеро детей, в числе которых оказалась погибшая позже девочка. Дойдя до середины спуска, дети остались без присмотра. Их сопровождающий, который должен был прокладывать лыжню, ушел вперед для выбора места под лагерь. Руководитель тургруппы в это время находился на вершине и к школьникам не спустился.

В Апатитах арестован руководитель тургруппы, в которой погибла девочка

В этот момент одна из девочек начала кататься по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв снежных масс, которые накрыли ее и других детей. Спасти девочку не удалось. Из-под снега ее извлекли живой, но состояние ребенка было критическим, и реанимационные меры не помогли вернуть ее к жизни. По предварительным данным, девочка скончалась за 8-10 часов до прибытия медиков.

Туристическая группа, в которую входили трое взрослых и 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет, попала под снежный обвал в Хибинских горах 22 марта около 18.00. Длина сошедшего участка снега составила 250 метров, ширина 50 метров, глубина снежного покрова в месте схода более 1,5 метров. Участники группы были эвакуированы в город Апатиты специальным поездом со станции Имандра, куда спасатели проложили тропу с горы Маннепахк. Как выяснило следствие, руководитель тургруппы не имел опыта лыжных походов. Сейчас он взят под стражу.

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