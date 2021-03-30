Официально объявлен актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Звездные войны" опубликован полный каст сольного сериала Оби-Вана Кеноби.
Помимо очевидных Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена, которым предстоит вновь сыграть знаменитую пару наставника и ученика, в проекте появятся также Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе, персонажи которых в трилогии приквелов взяли к себе на попечение новорожденного Люка Скайуокера.
Кроме того, в шоу появятся: звезда "Форсажей" Сон Ган, Кумэйл Нанджиани ("Силиконовая долина") и Индира Варма ("Игра престолов", "Карнивал Роу"), информация об участии которой ранее утекала в Сеть.
Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx— Star Wars (@starwars) March 29, 2021
Какие роли отошли новичкам не раскрывается, весь список актерского состава выглядит следующим образом:
- Моусес Ингрэм
- Джоэл Эдгертон
- Бонни Пессе
- Кумэйл Нанджиани
- Руперт Френд
- О'Ши Джексон мл
- Сон Ган
- Симона Кэссел
- Бенни Сэфди