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Официально объявлен актерский состав сериала про Оби-Вана Кеноби

Новости
    30.03.2021, 14:37
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Звездные войны" опубликован полный каст сольного сериала Оби-Вана Кеноби.

Фото: kinopoisk.ru
Рассел Кроу и Кристиан Бэйл сыграют в новом "Торе"

Помимо очевидных Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена, которым предстоит вновь сыграть знаменитую пару наставника и ученика, в проекте появятся также Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе, персонажи которых в трилогии приквелов взяли к себе на попечение новорожденного Люка Скайуокера.

Кроме того, в шоу появятся: звезда "Форсажей" Сон Ган, Кумэйл Нанджиани ("Силиконовая долина") и Индира Варма ("Игра престолов", "Карнивал Роу"), информация об участии которой ранее утекала в Сеть.

Какие роли отошли новичкам не раскрывается, весь список актерского состава выглядит следующим образом:

- Юэн Макгрегор

Фото: www.kinopoisk.ru
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- Хейден Кристенсен

- Моусес Ингрэм

- Джоэл Эдгертон

- Бонни Пессе

- Кумэйл Нанджиани

- Индира Варма

Фото: kinopoisk.ru
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- Руперт Френд

- О'Ши Джексон мл

- Сон Ган

- Симона Кэссел

- Бенни Сэфди


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