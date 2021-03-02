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Звезда "Игры престолов" Варма сыграет в сериале про Оби-Вана Кеноби

Новости
    02.03.2021, 12:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

47-летняя британская актриса Индира Варма, Эллария Сэнд из "Игры престолов" (любовница принца Оберина и мать части Песчаных Змеек) пополнила каст сериала Disney+ про Оби-Вана Кеноби. Об этом сообщает Deadline.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Кого именно сыграет Варма - пока не известно. Как нет и деталей сюжета в целом.

Кроме того, что это будет, понятно, приквел. Ожидается, что сюжет развернется между событиями "Мести ситхов" и "Новой надеждой". А локацией части действия окажется Татуин.

Напомним, что Юэн МакГрегор и Хайден Кристенсен (вновь появится в роли Дарта Вейдера) уже в деле. И съемки стартуют в мае.

Фото: youtube.com
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Режиссер - Дебора Чоу, снявшая два эпизода "Мандалорца". Известно, что постановщик намерена использовать в работе ту же технологию, что применена на шоу про Мандо - StageCraft. Это когда детально проработанные фоны проецируются на экраны сверхвысокого разрешения позади актеров.

Сценарист - Джоби Харольд ("Армия мертвецов" Снайдера и "Меч короля Артура" Ричи).

Премьера сериала, заявленного как мини, обещана на 2022-й. Пока без дат.

Представители Disney и Вармы от комментариев уклонились.

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