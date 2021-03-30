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30.03.2021 10:26
Рубрика: В мире

Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria

Текст: Константин Волков
Вакцина против коронавируса производства англо-шведской фармкомпании AstraZeneca теперь будет называться Vaxzevria. Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

При этом Агентство медицинской продукции Швеции отмечает, что переименование не повлечет изменения состава или свойств препарата, но информация о вакцине, а также ее маркировка и упаковка теперь могут выглядеть иначе.

Европа будет решать, что делать с вакциной AstraZeneca

Смена наименования произошла после появления в последние недели большого числа негативных отзывов о вакцине производства AstraZeneca. Сообщалось, что после ее применения у реципиентов возникал тромбоз. Так, в Австрии один из получивших вакцину скончался через десять дней после первого укола вследствие множественного тромбоза, а другой попал в больницу с тромбоэмболией легочной артерии. Опасаясь последствий вакцинирования данным препаратом, некоторые страны ЕС приостановили его использование. Кроме того, в вину производителю вменяют срывы поставок и низкую эффективность вакцины. Все это привело к тому, что желающих привиться этим препаратом все меньше даже в тех странах, которые не приостанавливали его использование. Например, в Германии на складах находится 1,2 миллиона доз лекарства, у которого через несколько месяцев истечет срок годности, однако никто не хочет им прививаться.

При этом эксперты EMA пока не подтверждают повышение риска тромбозов в связи с применением вакцины.

В мире Европа Вакцинация от коронавируса

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