Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria

Вакцина против коронавируса производства англо-шведской фармкомпании AstraZeneca теперь будет называться Vaxzevria. Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

При этом Агентство медицинской продукции Швеции отмечает, что переименование не повлечет изменения состава или свойств препарата, но информация о вакцине, а также ее маркировка и упаковка теперь могут выглядеть иначе.

Смена наименования произошла после появления в последние недели большого числа негативных отзывов о вакцине производства AstraZeneca. Сообщалось, что после ее применения у реципиентов возникал тромбоз. Так, в Австрии один из получивших вакцину скончался через десять дней после первого укола вследствие множественного тромбоза, а другой попал в больницу с тромбоэмболией легочной артерии. Опасаясь последствий вакцинирования данным препаратом, некоторые страны ЕС приостановили его использование. Кроме того, в вину производителю вменяют срывы поставок и низкую эффективность вакцины. Все это привело к тому, что желающих привиться этим препаратом все меньше даже в тех странах, которые не приостанавливали его использование. Например, в Германии на складах находится 1,2 миллиона доз лекарства, у которого через несколько месяцев истечет срок годности, однако никто не хочет им прививаться.

При этом эксперты EMA пока не подтверждают повышение риска тромбозов в связи с применением вакцины.