Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria

При этом Агентство медицинской продукции Швеции отмечает, что переименование не повлечет изменения состава или свойств препарата, но информация о вакцине, а также ее маркировка и упаковка теперь могут выглядеть иначе.
Смена наименования произошла после появления в последние недели большого числа негативных отзывов о вакцине производства AstraZeneca. Сообщалось, что после ее применения у реципиентов возникал тромбоз. Так, в Австрии один из получивших вакцину скончался через десять дней после первого укола вследствие множественного тромбоза, а другой попал в больницу с тромбоэмболией легочной артерии. Опасаясь последствий вакцинирования данным препаратом, некоторые страны ЕС приостановили его использование. Кроме того, в вину производителю вменяют срывы поставок и низкую эффективность вакцины. Все это привело к тому, что желающих привиться этим препаратом все меньше даже в тех странах, которые не приостанавливали его использование. Например, в Германии на складах находится 1,2 миллиона доз лекарства, у которого через несколько месяцев истечет срок годности, однако никто не хочет им прививаться.
При этом эксперты EMA пока не подтверждают повышение риска тромбозов в связи с применением вакцины.