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Павел Деревянко: Совершенно отрезало желание быть в Голливуде

Новости
    31.03.2021, 12:55
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Кровавая леди Батори" (2015). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Кровавая леди Батори" (2015). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Кровавая леди Батори" (2015). Фото: kinopoisk.ru

Российский актер Павел Деревянко, звезда кино и множества по-настоящему замечательных телешоу, рассказал, почему у него пока "отрезало желание быть в Голливуде".

Фото: kinopoisk.ru
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Один из самых востребованных сегодня отечественных артистов, Деревянко дал интервью радио "Комсомольская правда", отмечая, что, конечно, когда-то "мечтал быть в Голливуде" и специально с этой целью учил английский. Но далее жестоко разочаровался в западной системе кинопроизводства.

Произошло это после участия в проекте "Кровавая леди Батори" ("русские деньги, продакшн частично американский, частично английский и румынский").

Лента, напомним, вышла в 2015-м, Павел сыграл в ней следователя Атиллу, Батори - Светлана Ходченкова, а сопродюсером выступил тот самый канадский актер Хейден Кристенсен - Люк Скайуокер / Дарт Вейдер из второй и третьей частей линейки приквелов "Звездных войн".

Когда Павлу предложили второстепенную роль, он подумал: "Отлично, поеду-ка я в Румынию, там у меня 24 съемочных дня, подтяну английский, поупражняюсь - роль на английском, естественно". Словом, обрадовался.

Фото: Mark Davis/Getty Images/AFP
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Но итог артиста огорчил. Ведь, хоть он и "выучил свою роль, интонации", его все равно переозвучили - это раз. Во-вторых, у актера не получилась роль так, как он хотел. Да и денег ему "не заплатили нормальных" - это три.

"В общем, получился облом по трем пунктам. И у меня возник вопрос - *** (зачем) это нужно?" - пояснил Деревянко, уточнив, что из поездки вынес следующий опыт: "Я понял: не хочу даже близко этого стресса. Где родился - там и пригодился".

"И совершенно отрезало желание быть в Голливуде и к английскому остыл просто сразу. На фиг, не хочу этого!" - уведомил артист.

Фото: youtube.com/ Пятый канал Россия
Видео: опубликована раритетная советская экранизация "Властелина колец"

Он добавил, что, "если это и придет, то придет так, как у Кости Хабенского, который без языка снимается, или как Илья Найшуллер "интегрировал" Сашу Паля в западное кино: словом, как-то само собой".

Кристенсен, к слову, вернется в роли Вейдера в "сольнике" Оби-Вана Кеноби - вчера как раз был обнародован каст шоу.

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