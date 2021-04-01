"Ее не остановит ничто": что думают о Lada Niva Legend в СМИ Испании

Обозреватели из испанской редакции Motor1 рассказали свои впечатления о Lada Niva Legend - "внедорожнике, который не менялся ни в плане дизайна, ни конструктивно десятилетиями".

Автор обзора при этом отмечает, что постоянство делает каждый компонент автомобиля проверенным, не без иронии упоминая старенький 8-клапанный "атмосферник" 1,7 литра мощностью 83 л.с.

"Это настоящий аутентичный внедорожник с классическим дизайном всё ещё продаётся в России, - пишет Motor1. - С ним не справятся ни снег, ни грязь, и у владельца этого автомобиля никогда не будет проблем вне асфальта благодаря системе полного привода с центральным дифференциалом и понижающим рядом".

В Испании продажи Lada Niva Legend невозможны из-за жёстких экологических требований, но всё изменится в 2024 году или чуть позже, когда Lada представит новую Niva, созданную на платформе CMF-B.

Ожидается, что преемник внедорожника будет обладать такими же возможностями на бездорожье благодаря короткой базе (будет и "длинная" версия) и клиренсу 240 мм.

В России выпуск Niva Legend будет продолжен в течение ещё нескольких лет после выхода новой Niva.

Цена на Niva Legend в России в настоящее время начинается от 607 900 рублей.