Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади

Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ по факту ДТП на Смоленской площади. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в результате ДТП женщина-водитель автомобиля "Volkswagen" получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. По ее словам, по предварительной информации, водитель автомобиля "Audi" - 25-летний мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с 4 автомобилями.

Кроме того, прокуратура проверит все факты, касающиеся нарушений правил дорожного движения на автомобиле "Audi", а также исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя автомобиля. Также будет проверен и порядок государственного регистрационного учета транспортного средства.

"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметила официальный представитель прокуратуры.