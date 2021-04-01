Новости

Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 21:00
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 20:53
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 20:41
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 20:33
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю 18:22
Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на удаленку 18:11
Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива 18:09
Обновлённый Nissan Patrol дебютировал в версии Nismo 18:02
В Липецке эвакуировали школы и детсады 17:59
Мосгорнаследия: Зданию Елисеевского гастронома ничего не угрожает 17:48
Устроивший массовое ДТП на Садовом кольце блогер был трезв 17:44
Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси 17:32
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 20:53
Рубрика: Происшествия

Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади

Текст: Иван Егоров

Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ по факту ДТП на Смоленской площади. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в результате ДТП женщина-водитель автомобиля "Volkswagen" получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. По ее словам, по предварительной информации, водитель автомобиля "Audi" - 25-летний мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с 4 автомобилями.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
За виновником ДТП на Садовом кольце числится более 500 штрафов

Кроме того, прокуратура проверит все факты, касающиеся нарушений правил дорожного движения на автомобиле "Audi", а также исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя автомобиля. Также будет проверен и порядок государственного регистрационного учета транспортного средства.

"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметила официальный представитель прокуратуры.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Москва Прокуратура Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал