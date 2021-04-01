Указ губернатора города Севастополя от 31 марта 2021 года № 33-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 27.07.2020 № 22 "О внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9", от 18.09.2020 № 27 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19", от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций 3.1/2.1.0231-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5, от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно­-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1) в абзаце первом цифры "31.03.2021" заменить цифрами "30.04.2021";

2) абзац 4) изложить в следующей редакции:

"4) с 12.04.2021 проведения городских мероприятий, организуемых Правительством Севастополя и (или) исполнительными органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя;";

3) дополнить абзацами следующего содержания:

"6) с 12.04.2021 проведения окружных, всероссийских и межрегиональных официальных мероприятий в сфере молодежной политики (форумов, слетов, образовательных программ, конкурсов), а также официальных физкультурных и спортивных мероприятий при условии прохождения участниками обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР или выявление антител IgG в течение трех календарных дней до дня прибытия на территорию города Севастополя;

7) с 12.04.2021 проведения собраний (конференций) в соответствии с учредительными документами организаций.".

1.2. В пункте 3:

1) в абзаце первом цифры "31.03.2021" заменить цифрами "30.04.2021";

2) абзац третий признать утратившим силу с 12.04.2021.

1.3. Абзацы первый и второй пункта 31 изложить в следующей редакции:

"31. Разрешить с 12.04.2021 деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя.

Обязать руководителей организаций, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя и принимающих организованные группы детей:".

1.4. Абзац шестой пункта 31 признать утратившим силу с 12.04.2021.

1.5. Пункт 101 изложить в следующей редакции:

"101. Рекомендовать гражданам, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Севастополя по заболеваниям, перечень которых утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 29.10.2021 № 1165 "Об утверждении перечня заболеваний, влекущих риск тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и требующих соблюдения режима самоизоляции", в том числе беременным женщинам, официально стоящим на учете по беременности в медицинских организациях города Севастополя, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, принимать меры предосторожности (использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук).

Лица, указанные в настоящем пункте, вправе оформить листок нетрудоспособности в порядке, установленном приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 29.10.2021 № 1165 "Об утверждении перечня заболеваний, влекущих риск тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и требующих соблюдения режима самоизоляции" (с изменениями от 30.10.2020 № 1169).".

1.6. В пункте 12:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- рекомендовать, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;";

2) абзац шестой признать утратившим силу.

1.7. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:

"18. У правлению информационной политики города Севастополя (Юхина И.О.):".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







